Роспотребнадзор обнаружил в горнозаводской «Монетке» червей в конфетах

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело проверку информации о червях в конфетах, приобретенных в магазине «Монетка» в Горнозаводске. Информация подтвердилась, сообщают в ведомстве.
Житель Горнозаводска обнаружил в конфетах червей. Об этом он рассказал в группе «Подслушано: Горнозаводск» «ВКонтакте». По словам пермяка, кондитерские изделия были куплены в магазине сети «Монетка».
Управлением Роспотребнадзора и прокуратурой Пермского края проведена проверка информации о продаже в магазине «Монетка», расположенном по адресу Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 36А, конфет «Батончик №1 Рот Фронт» с наличием червей.
В ходе проверки факт реализации конфет с «червями», предположительно, личинками пищевой моли, подтвердился. Продукция снята с реализации. В отношении юридического лица, ООО «Элемент-трейд», будет возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее в региональных СМИ появилась информация, что жительница Березников нашла червя в купленных в магазине яйцах. Женщина рассказала, что увидела его, когда жарила яичницу.
«Из трех яиц, которые я разбила в сковородку — в последнем попался червь, кошмар! Как я прочитала, он называется „аскарида“. Теперь я к покупным яйцам подойти боюсь. Будьте бдительны», — пояснила женщина.