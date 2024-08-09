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Роспотребнадзор обнаружил в горнозаводской «Монетке» червей в конфетах

Роспотребнадзор обнаружил в горнозаводской «Монетке» червей в конфетах

9 августа 2024, 12:42
Фото: ВКонтакте/Подслушано Горнозаводск
Житель города пожаловался на сладости «с мясом» в соцсетях.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело проверку информации о червях в конфетах, приобретенных в магазине «Монетка» в Горнозаводске. Информация подтвердилась, сообщают в ведомстве.

Житель Горнозаводска обнаружил в конфетах червей. Об этом он рассказал в группе «Подслушано: Горнозаводск» «ВКонтакте». По словам пермяка, кондитерские изделия были куплены в магазине сети «Монетка».

Управлением Роспотребнадзора и прокуратурой Пермского края проведена проверка информации о продаже в магазине «Монетка», расположенном по адресу Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 36А, конфет «Батончик №1 Рот Фронт» с наличием червей.

В ходе проверки факт реализации конфет с «червями», предположительно, личинками пищевой моли, подтвердился. Продукция снята с реализации. В отношении юридического лица, ООО «Элемент-трейд», будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в региональных СМИ появилась информация, что жительница Березников нашла червя в купленных в магазине яйцах. Женщина рассказала, что увидела его, когда жарила яичницу.

«Из трех яиц, которые я разбила в сковородку — в последнем попался червь, кошмар! Как я прочитала, он называется „аскарида“. Теперь я к покупным яйцам подойти боюсь. Будьте бдительны», — пояснила женщина.

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#Происшествия#Роспотрбнадзор#Роспотребнадзор#Горнозаводск#Конфеты#Конфеты с червями
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