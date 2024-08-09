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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 13:04

С 12 августа в Перми изменится маршрут автобуса №33

С 12 августа в Перми изменится маршрут автобуса №33

9 августа 2024, 13:02
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru
Автобусы будут захватывать две новых остановки.

С понедельника, 12 августа, в Перми поменяется путь следования автобусного маршрута №33. Перемены затронут участки маршрута в Камской долине и Мотовилихинском районе, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

От остановки «ТЦ „Спешилов“» до остановки «Город Сердца» автобусы поедут по ул. Маршала Жукова вместо ул. Короленко. Это позволит охватить две новых остановки — «Улица Шевченко» и «улица Лермонтова». Также из-за низкой востребованности участка маршрута от площади Восстания до остановки «микрорайон Костарево» автобусы будут ходить сообщением «Город Сердца — микрорайон Костарево». Благодаря этому, увеличится число рейсов на маршруте в течение дня. А для проезда по ул. Лифанова, Кунгурской, Национальной и Артёма пассажирам понадобятся маршруты №69 и №70.

Актуальное расписание общественного транспорта есть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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