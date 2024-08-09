С 12 августа в Перми изменится маршрут автобуса №33

От остановки «ТЦ „Спешилов“» до остановки «Город Сердца» автобусы поедут по ул. Маршала Жукова вместо ул. Короленко. Это позволит охватить две новых остановки — «Улица Шевченко» и «улица Лермонтова». Также из-за низкой востребованности участка маршрута от площади Восстания до остановки «микрорайон Костарево» автобусы будут ходить сообщением «Город Сердца — микрорайон Костарево». Благодаря этому, увеличится число рейсов на маршруте в течение дня. А для проезда по ул. Лифанова, Кунгурской, Национальной и Артёма пассажирам понадобятся маршруты №69 и №70.