С 12 августа в Перми изменится маршрут автобуса №33

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
С понедельника, 12 августа, в Перми поменяется путь следования автобусного маршрута №33. Перемены затронут участки маршрута в Камской долине и Мотовилихинском районе, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
От остановки «ТЦ „Спешилов“» до остановки «Город Сердца» автобусы поедут по ул. Маршала Жукова вместо ул. Короленко. Это позволит охватить две новых остановки — «Улица Шевченко» и «улица Лермонтова». Также из-за низкой востребованности участка маршрута от площади Восстания до остановки «микрорайон Костарево» автобусы будут ходить сообщением «Город Сердца — микрорайон Костарево». Благодаря этому, увеличится число рейсов на маршруте в течение дня. А для проезда по ул. Лифанова, Кунгурской, Национальной и Артёма пассажирам понадобятся маршруты №69 и №70.
Актуальное расписание общественного транспорта есть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.