Стали известны топовые специальности самого популярного вуза Перми

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Пермский педагогический университет (ПГГПУ) подвел итоги приемной кампании. Самыми востребованными стали направления, связанные с правом и обществознанием. Конкурс составил порядка 19 человек на место, сообщили в пресс службе Педуниверситета.
«По итогам приемной кампании, самыми востребованными направлениями стали право и обществознание с конкурсом 18,9 человек на место, медиаобразование и культурология — 14,1 человек, а также по иностранным языкам — 12,9 человек на место», — сообщается на сайте университета.
Также в вузе отметили самый высокий проходной балл, который члены комиссии зафиксировали на факультете иностранных языков по направлению с изучением английского и второго иностранного, он составил 227 баллов.
По словам ректора ПГГПУ Константина Егорова, в этом году приёмная кампания демонстрирует явный рост интереса абитуриентов к педагогическим профессиям, что не может не радовать.
Ранее Пермский педагогический университет признали самым популярным вузом краевой столицы. Министр образования Пермского края Раиса Кассина отметила, что поступить в педуниверситет сложнее, чем в столичные вузы, поскольку средний проходной балл здесь равен 179.
Напомним, что Пермский Политех также подвел итоги приемной кампании по зачислению студентов. С 1 сентября там начнут учиться 2348 первокурсников. Средний минимальный проходной балл на факультеты Политеха составил от 180 до 256. Порядка 10% зачисленных подписали договор на целевое обучение.