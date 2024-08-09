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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Стали известны топовые специальности самого популярного вуза Перми

Стали известны топовые специальности самого популярного вуза Перми

9 августа 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney
Конкурс составил около 19 человек на место.

Пермский педагогический университет (ПГГПУ) подвел итоги приемной кампании. Самыми востребованными стали направления, связанные с правом и обществознанием. Конкурс составил порядка 19 человек на место, сообщили в пресс службе Педуниверситета.

«По итогам приемной кампании, самыми востребованными направлениями стали право и обществознание с конкурсом 18,9 человек на место, медиаобразование и культурология — 14,1 человек, а также по иностранным языкам — 12,9 человек на место», — сообщается на сайте университета.

Также в вузе отметили самый высокий проходной балл, который члены комиссии зафиксировали на факультете иностранных языков по направлению с изучением английского и второго иностранного, он составил 227 баллов.

По словам ректора ПГГПУ Константина Егорова, в этом году приёмная кампания демонстрирует явный рост интереса абитуриентов к педагогическим профессиям, что не может не радовать.

Ранее Пермский педагогический университет признали самым популярным вузом краевой столицы. Министр образования Пермского края Раиса Кассина отметила, что поступить в педуниверситет сложнее, чем в столичные вузы, поскольку средний проходной балл здесь равен 179.

Напомним, что Пермский Политех также подвел итоги приемной кампании по зачислению студентов. С 1 сентября там начнут учиться 2348 первокурсников. Средний минимальный проходной балл на факультеты Политеха составил от 180 до 256. Порядка 10% зачисленных подписали договор на целевое обучение.

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