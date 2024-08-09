Стало известно, были ли в Прикамье этим летом случаи заражения церкариозом

Во время купания церкарии могут проникнуть в открытые участки кожи человека в поисках нового хозяина. Однако, не достигнув внутренних органов, они погибают, попав в жировой слой кожи. Уже через 30 минут после контакта с паразитами появляется зуд, покраснение кожи и покалывание в мышцах. Церкарии также могут вызвать аллергическую реакцию, проявляющуюся в виде отека.