Стало известно, были ли в Прикамье этим летом случаи заражения церкариозом

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
С начала лета на разных территориях России были зафиксированы несколько случаев заражения церкариозом. Порядка 10 человек пострадали в Нижнем Новгороде. Подобный случай произошел Ханты-Мансийском автономном округе, об это сообщили Известия.
В связи с данной ситуацией корреспондент Properm.ru направил запрос в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. В пресс-службе ведомства заявили, что информация о заражениях церкариями шистосоматид не поступала.
Ежегодно органами местного самоуправления определяются места организованного отдыха и купания населения Пермского края. В 2024 году органами местного самоуправления на территории края определено 15 мест отдыха и купания. Исследования воды поверхностных водоемов проводятся Управлением совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в местах организованного отдыха и купания до начала сезона и в период купального сезона.
Оценка воды водоема проводится по санитарно-химическим, санитарномикробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. По паразитологическим показателям проб воды водоемов, не соответствующих требованиям санитарного законодательства, установлено не было.
«Рекомендуем купаться только в организованных местах отдыха и купания. При появлении признаков церкариоза обратиться к врачу», — сообщили Properm.ru в управлении.
Церкариоз (зуд купальщика) представляет собой кожную инфекцию, возникающую при контакте с церкариями. Паразиты обитают возле водоплавающих птиц и предпочитают теплую, стоячую воду.
Во время купания церкарии могут проникнуть в открытые участки кожи человека в поисках нового хозяина. Однако, не достигнув внутренних органов, они погибают, попав в жировой слой кожи. Уже через 30 минут после контакта с паразитами появляется зуд, покраснение кожи и покалывание в мышцах. Церкарии также могут вызвать аллергическую реакцию, проявляющуюся в виде отека.
Церкариоз особенно опасен для детей. Он способен вызвать повышение температуры и рвоту. Если ребенок будет сильно чесаться из-за зуда, есть риск проникновения личинок в кровеносную систему, что может привести к воспалению, кровоизлиянию и, при попадании в легкие, к сильному кашлю.