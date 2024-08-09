Стало известно, почему на эспланаде в Перми отключили фонтан

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Перми фонтан перед зданием «Театра-Театра» отключили до 12 августа в 18:00. Об этом сообщил «Вестям» начальник отдела эксплуатации и регистрации права муниципальной собственности МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Перелыгин.
В ведомстве также отметили, что фонтан исправен. В настоящий момент его работа приостановлена на фоне подготовки и проведения фестиваля уличных театров «Флюгер». Напомним, вчера в сети Интернет распространилось видео, как фонтан у здания «Театра-Театра» затопил центральные улицы Перми. Причиной потопа, по утверждению властей города, стал сильный ветер, сдувавший струи воды.