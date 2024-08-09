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Updated Сегодня, 08:36

В Перми перед Театром-Театром отключили фонтан до 12 августа

Стало известно, почему на эспланаде в Перми отключили фонтан

9 августа 2024, 08:34
Фото: properm.ru

В Перми перед Театром-Театром отключили фонтан до 12 августа

По утверждению МКУ «Пермблагоустройство», фонтан находится в исправном состоянии.

В Перми фонтан перед зданием «Театра-Театра» отключили до 12 августа в 18:00. Об этом сообщил «Вестям» начальник отдела эксплуатации и регистрации права муниципальной собственности МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Перелыгин.

В ведомстве также отметили, что фонтан исправен. В настоящий момент его работа приостановлена на фоне подготовки и проведения фестиваля уличных театров «Флюгер». Напомним, вчера в сети Интернет распространилось видео, как фонтан у здания «Театра-Театра» затопил центральные улицы Перми. Причиной потопа, по утверждению властей города, стал сильный ветер, сдувавший струи воды.

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