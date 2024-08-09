Стало известно, почему на эспланаде в Перми отключили фонтан

В ведомстве также отметили, что фонтан исправен. В настоящий момент его работа приостановлена на фоне подготовки и проведения фестиваля уличных театров «Флюгер». Напомним, вчера в сети Интернет распространилось видео, как фонтан у здания «Театра-Театра» затопил центральные улицы Перми. Причиной потопа, по утверждению властей города, стал сильный ветер, сдувавший струи воды.