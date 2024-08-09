В эти выходные у пермяков появится шанс полюбоваться северным сиянием

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
У жителей Прикамья снова появится шанс увидеть северное сияние. Вероятность появления полярного сияния специалисты связывают с выбросами мощного геомагнитного излучения в направлении земли. Ожидается, что магнитные бури произойдут в ночь на субботу, 10 августа, а также воскресенье, 11 августа.
Как рассказали в сообществе наблюдательной астрономии AstroAlert в соцсети «ВКонтакте», прогнозы мощности бури пока разные. Пессимистичные фоновые значения, или же кр-индекс, ожидаются в районе 6, оптимистичные — 9. Показатель кр-индекса в районе 6 означает, что полярные сияния можно будет видеть даже в умеренных широтах.
В ночь на сегодня, 9 августа, на солнце произошла вспышка высокой мощности, Выброс геомагнитного излучения от нее может повысить шанс увидеть полярное сияние ночью 10 или 11 августа, говорят наблюдатели.