В эти выходные у пермяков появится шанс полюбоваться северным сиянием

Как рассказали в сообществе наблюдательной астрономии AstroAlert в соцсети «ВКонтакте», прогнозы мощности бури пока разные. Пессимистичные фоновые значения, или же кр-индекс, ожидаются в районе 6, оптимистичные — 9. Показатель кр-индекса в районе 6 означает, что полярные сияния можно будет видеть даже в умеренных широтах.