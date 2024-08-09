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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Пермяки смогут увидеть северное сияние в ночь на 10 и 11 августа

В эти выходные у пермяков появится шанс полюбоваться северным сиянием

9 августа 2024, 06:30
Фото: ideogram.ai

Пермяки смогут увидеть северное сияние в ночь на 10 и 11 августа

Возможность очень высока, ведь сегодня ночью произошла мощная вспышка на солнце.

У жителей Прикамья снова появится шанс увидеть северное сияние. Вероятность появления полярного сияния специалисты связывают с выбросами мощного геомагнитного излучения в направлении земли. Ожидается, что магнитные бури произойдут в ночь на субботу, 10 августа, а также воскресенье, 11 августа.

Как рассказали в сообществе наблюдательной астрономии AstroAlert в соцсети «ВКонтакте», прогнозы мощности бури пока разные. Пессимистичные фоновые значения, или же кр-индекс, ожидаются в районе 6, оптимистичные — 9. Показатель кр-индекса в районе 6 означает, что полярные сияния можно будет видеть даже в умеренных широтах.

В ночь на сегодня, 9 августа, на солнце произошла вспышка высокой мощности, Выброс геомагнитного излучения от нее может повысить шанс увидеть полярное сияние ночью 10 или 11 августа, говорят наблюдатели.

Ранее очевидцы сообщали, что космический корабль советского проекта «Буран» перевезли в Верхнюю Пышму Свердловской области. Редкий космолет заметили еще в районе Чусового.

Жители Прикамья смогут увидеть северное сияние в ближайшие две ночи
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#Общество#Пермь#Космос#Астрономия#Северное сияние#Полярное сияние
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