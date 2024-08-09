В конце августа в Перми состоится молодежный фестиваль «Соседи»

Ранее сообщалось, что на организационно-техническое обеспечение проведения мероприятия МАУ «Дом молодежи» потратит 2 млн 65 тыс. рублей. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит обеспечить администрирование мероприятия, взаимодействие с заказчиком, техническими службами и другими подрядными организациями, присутствие на всех площадках во время проведения фестиваля, а также предоставить бейджи в едином стиле всем представителям подрядной организации и заказчика в количестве не менее 20 штук.