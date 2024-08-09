В конце августа в Перми состоится молодежный фестиваль «Соседи»

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Published Сегодня, 08:51
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В конце августа текущего года в Перми пройдет творческий фестиваль активной молодежи «Соседи». Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации города.
Ранее сообщалось, что на организационно-техническое обеспечение проведения мероприятия МАУ «Дом молодежи» потратит 2 млн 65 тыс. рублей. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит обеспечить администрирование мероприятия, взаимодействие с заказчиком, техническими службами и другими подрядными организациями, присутствие на всех площадках во время проведения фестиваля, а также предоставить бейджи в едином стиле всем представителям подрядной организации и заказчика в количестве не менее 20 штук.
Фестиваль «Соседи» состоится в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми, в центре города — у «Дома молодежи» на ул. Петропавловская, 185, и на эспланаде перед Театром-Театром. Целевая аудитория — молодежь Перми от 14 до 35 лет.