В Кузбассе сгорел дом местного жителя, попавшего в реанимацию

Общая площадь пожара составила 152 кв. м. Открытое горение ликвидировано в 23:49. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Никто не пострадал. Очевидцы в соцсетях сообщили, что хозяин загоревшегося дома более недели находится в реанимации одной из больниц — туда его недавно увезли на скорой.