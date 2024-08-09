В Кузбассе сгорел дом местного жителя, попавшего в реанимацию

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Вчера, 8 августа, поздно вечером в Березовском Кемеровской области произошел крупный пожар. На ул. Пролетарской загорелись частные жилые дома и хозяйственные постройки.
В экстренные службы сообщение о происшествии поступило в 22:46. На тушение выехали 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники, пишет VSE42.Ru со ссылкой на областное МЧС. По одному из адресов в доме обгорели все стены, рухнула крыша и полностью сгорел мотоцикл. По другому адресу оплавилась черепица крыши, лопнули окна. Существовала угроза распространения пламени на соседние дома.
Общая площадь пожара составила 152 кв. м. Открытое горение ликвидировано в 23:49. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Никто не пострадал. Очевидцы в соцсетях сообщили, что хозяин загоревшегося дома более недели находится в реанимации одной из больниц — туда его недавно увезли на скорой.