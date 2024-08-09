В Перми два мотоциклиста разбились в жестком ДТП на Коммунальном мосту

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
На Коммунальном мосту в Перми произошла жесткая авария, в которой пострадали два мотоциклиста, пишет perm.aif.
Речь идет о ДТП, которое случилось в краевой столице вечером 8 августа. В городских телеграм-каналах быстро разлетелись снимки с места аварии, на которых были видны разбитые мотоциклы и легковушка.
Как подтвердили в полиции, водитель двигался на отечественной LADA Xray и допустил выезд на встречку, где врезался в мотоцикл KMT Super Adventure. От удара машину отбросило в заграждение, а после водитель легковушки зацепил второй мотоцикл Triumph. В результате пострадали два мотоциклиста 27 и 39 лет, их доставили в больницу.
Также в пресс-службе полиции пояснили, что сотрудники поставили административный протокол на водителя авто за отказ в прохождении теста на опьянение. Сейчас подробности ДТП устанавливаются.