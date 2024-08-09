В Перми два мотоциклиста разбились в жестком ДТП на Коммунальном мосту

Как подтвердили в полиции, водитель двигался на отечественной LADA Xray и допустил выезд на встречку, где врезался в мотоцикл KMT Super Adventure. От удара машину отбросило в заграждение, а после водитель легковушки зацепил второй мотоцикл Triumph. В результате пострадали два мотоциклиста 27 и 39 лет, их доставили в больницу.