В Перми ищут подрядчика для восстановления «Пассажа торгового №2 Черного рынка»

В Перми ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» объявило аукцион на право выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж торговый №2 Черного рынка». Сумма контракта составила 2 млн 213 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.