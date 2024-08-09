В Перми ищут подрядчика для восстановления «Пассажа торгового №2 Черного рынка»

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В Перми ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» объявило аукцион на право выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж торговый №2 Черного рынка». Сумма контракта составила 2 млн 213 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Объект находится на ул. Советская, 64. Подрядчику предстоит провести ремонт 13-го помещения на первом этаже здания. Согласно техническому заданию, предполагается смена полов, плинтусов, порогов и дверей; ремонт кирпичной кладки; отделка и облицовка стен; ремонт потолков; обновление систем отопления, водоснабжения, канализации; смена унитазов, умывальников, смесителей; смена радиаторов и окраска труб.
Помимо этого, планируется сменить электрооборудование, установить тепловую завесу, установить датчики системы пожаротушения и сменить трубы вентиляции. Работы должны начаться 20 сентября текущего года, а завершиться — 10 февраля 2024 года.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 августа. Победитель станет известен 21 августа.