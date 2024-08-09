В Перми на взятке попался руководитель подразделения Университета водного транспорта

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В Перми руководитель подразделения Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) подозревается во взяточничестве. Об этом сообщают в Центральном МСУТ СК России.
В отношении начальника отдела конвенционной подготовки и повышения квалификации филиала возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя). Преступление выявлено сотрудниками Уральской транспортной прокуратуры и УТ МВД России по УрФО.
По данным Properm.ru, речь идет о Владимире Мельниченко.
По предварительным данным, подозреваемый в марте 2024 года, используя свои должностные полномочия, получил от учащегося взятку за изготовление документов об обучении по программам дополнительного образования без фактического успешного прохождения обучения и итоговой аттестации в Пермском филиале ВГУВТ.
По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и выявление возможных иных эпизодов преступной деятельности руководителя подразделения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям взяткодателя.
В адрес руководства учебного заведения готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.
Сегодня, 9 августа в Перми был задержан директор строительной компании «Трест №6» Сергей Миков. Предпринимателя уличили в даче взятки в особо крупном размере начальнице пермского Управления капитального строительства Ирине Чирковой.