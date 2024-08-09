В Перми на взятке попался руководитель подразделения Университета водного транспорта

По предварительным данным, подозреваемый в марте 2024 года, используя свои должностные полномочия, получил от учащегося взятку за изготовление документов об обучении по программам дополнительного образования без фактического успешного прохождения обучения и итоговой аттестации в Пермском филиале ВГУВТ.