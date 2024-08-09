В Перми осудили участников подпольного игрового клуба с доходом свыше 26 млн рублей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
За организацию подпольного казино в Перми осужден участник преступной группировки, которая занималась незаконным игорным бизнесом в подвалах жилых домов, сообщает Прокуратура Пермского края.
С октября 2020 по август 2022 участники группировки организовали подпольный игровой клуб. От имени кировской благотворительной организации «Добрая рука» и Московского благотворительного фонда в сфере компьютерной грамотности «Знание» фигуранты арендовали нежилые помещения в нескольких районах краевой столицы и завезли туда компьютеры и девайсы к ним. Для организации игрового процесса они также наняли более 15 человек в качестве персонала.
За время работы компьютерных клубов, мошенники смогли заработать свыше 26 млн рублей.
В ходе разбирательств, суд лишил организатора азартных игр свободы сроком на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года, а также выписал штраф в 100 тыс. рублей. Кроме того, у осужденного конфисковали все заработанные средства.
Напомним, ранее в Лысьве уже были осуждены житель Краснокамска и четыре его подельницы за организацию незаконного игрового клуба, которые также прикрывались деятельностью благотворительного фонда «Добрая рука». Тогда виновные отделались штрафами.