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В Перми открылся ирландский паб международной сети Harat`s Pub

В Перми открылся ирландский паб международной сети Harat`s Pub

9 августа 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney
Официальное открытие заведения запланировано на 16 августа.

Вчера, 8 августа, Перми прошло неофициальное открытие ирландского паба по франшизе Harat`s Pub. Официальное открытие заведения состоится 16 августа. Об этом сообщается на официальном сайте бара.

Бар находится в центре краевой столицы, в трехэтажном здании на ул. Пермская, 37. В меню входят напитки, закуски, салаты, стартеры, горячее и др. Отмечается, что в пабе будут транслироваться спортивные мероприятия.

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#Спорт#Пермь#Бар#Открытие#Франшиза#Салаты#Закуски#Напитки#Harat's Pub#Стартеры#Горячее#Трансляции
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