В Перми открылся ирландский паб международной сети Harat`s Pub

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Вчера, 8 августа, Перми прошло неофициальное открытие ирландского паба по франшизе Harat`s Pub. Официальное открытие заведения состоится 16 августа. Об этом сообщается на официальном сайте бара.
Бар находится в центре краевой столицы, в трехэтажном здании на ул. Пермская, 37. В меню входят напитки, закуски, салаты, стартеры, горячее и др. Отмечается, что в пабе будут транслироваться спортивные мероприятия.