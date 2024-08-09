В Перми предприятие из 19 тонн говядины сделало 27,7 тонн охлажденной говядины

Так, 21 июля уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 27,7 т охлажденной говядины, где в качестве сырья было использовано 19,43 т охлажденного бескостного отруба говядины, чего недостаточно для производства данного объема продукции. Например, при производстве 10 кг охлажденной говядины необходимо использовать 10 кг бескостной говядины, отмечают в Россельхознадзоре.