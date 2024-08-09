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В Перми предприятие из 19 тонн говядины сделало 27,7 тонн охлажденной говядины

В Перми предприятие из 19 тонн говядины сделало 27,7 тонн охлажденной говядины

9 августа 2024, 09:49
Фото: 1MI
Продукция была направлена в магазины Перми.

В ходе проверки работы ООО «Мицар» в Перми выявлены нарушения. Так, предприятие из 19 тонн отруба говядины сделало 27,7 тонн охлажденной говядины, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В августе специалисты организации в ходе мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» выявлены нарушения правил при организации работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Мицар». Предприятие из Перми специализируется на производстве и переработке мясной продукции.

Так, 21 июля уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 27,7 т охлажденной говядины, где в качестве сырья было использовано 19,43 т охлажденного бескостного отруба говядины, чего недостаточно для производства данного объема продукции. Например, при производстве 10 кг охлажденной говядины необходимо использовать 10 кг бескостной говядины, отмечают в Россельхознадзоре.

Недостаточный объем сырья не дает возможности обеспечения его прослеживаемости при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода.

Далее 27,7 т говядины было реализовано СПСПК «Мясница», ведущей деятельность по переработке мясной продукции в Перми, для выработки замороженной и охлажденной говядины (жилованная говядина, жир говяжий, отруб тазобедренный, говядина в маринаде).

СПСПК «Мясница» направило всю продукцию в розничные сети Перми и индивидуальным предпринимателям в магазины для дальнейшей реализации конечному потребителю.

2 августа Управлением организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению, уполномоченному лицу направлено предупреждение в системе ФГИС ВетИС.

Отметим, что это уже не первый случай, когда ООО «Мицар» фальсифицирует говядину. 6 мая уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 14,152 тонн говядины, где в качестве сырья использовалось 9,45 тонн охлажденной говядины, чего недостаточно для выработки данного объема продукции.

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#Экономика#Пермь#Россельхознадзор#Мясо#Проверка россельхознадзора
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