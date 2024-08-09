В Перми с осени вместо двух маршруток запустят новый автобус

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Власти Перми выбрали перевозчика на маршрут №31. Автобус перевозчика ИП Миронов Д. В. заменит собой маршрутные такси №4т и №11т. С 1 сентября на линию будут выходить максимум три автобуса малого класса. Маршрут №31 будет следовать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Крохалева.
Пассажиры смогут оплачивать поездки не только наличными средствами или банковскими картами, но и проездными, чего сейчас нет в маршрутных такси. Запуск маршрута №31 позволит заменить маршрутки автобусами, которые работают по регулируемому тарифу и с более строгими требованиями к перевозчику.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, текущие контракты на обслуживание маршрутов являются краткосрочными. Чиновники считают, что это позволяет проанализировать пассажиропоток и в будущем заложить в условия долгосрочных контрактов необходимое количество автобусов, а также скорректировать трассу маршрута. Заключение долгосрочных контрактов запланировано на 2025 год.