В Перми с осени вместо двух маршруток запустят новый автобус

Пассажиры смогут оплачивать поездки не только наличными средствами или банковскими картами, но и проездными, чего сейчас нет в маршрутных такси. Запуск маршрута №31 позволит заменить маршрутки автобусами, которые работают по регулируемому тарифу и с более строгими требованиями к перевозчику.