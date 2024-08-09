В пермском аэропорту «Большое Савино» сработала пожарная сигнализация

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
В международном аэропорту «Большое Савино» сработала пожарная тревога. Об этом стало известно журналисту Properm.ru.
В ГУ МЧС по Пермскому краю редакции сообщили, что пожарная сигнализация сработала в комнате матери и ребенка. По предварительным данным, в микроволновку поставили бумажный стаканчик.
Возгорания не было, однако пожарная часть аэропорта среагировала. В пресс-службе «Большого Савино» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.