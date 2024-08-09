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Published Сегодня, 02:52

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В пермском аэропорту «Большое Савино» сработала пожарная сигнализация

В пермском аэропорту «Большое Савино» сработала пожарная сигнализация

9 августа 2024, 02:52
Фото: группа Вконтакте «Большое Савино»
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В международном аэропорту «Большое Савино» сработала пожарная тревога. Об этом стало известно журналисту Properm.ru.

В ГУ МЧС по Пермскому краю редакции сообщили, что пожарная сигнализация сработала в комнате матери и ребенка. По предварительным данным, в микроволновку поставили бумажный стаканчик.

Возгорания не было, однако пожарная часть аэропорта среагировала. В пресс-службе «Большого Савино» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Видео: группа Вконтакте «Большое Савино»
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#Видео#Пермь#Мчс#Большое савино#Инцидент#Пожарная сигнализация
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