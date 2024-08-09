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В Пермском крае думают разрешить охоту на серых ворон, чаек и крачек

В Пермском крае думают разрешить охоту на серых ворон, чаек и крачек

9 августа 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney
Птицы являются распространителями птичьего гриппа.

В Прикамье может быть разрешена охота на серых ворон, чаек и крачек. Соответствующий проект закона поступил в региональное Законодательное собрание. Как указано в пояснительной записке, эти виды птиц зачастую являются переносчиками птичьего гриппа.

Мера позволит регулировать численность птиц, распространяющих заболевание. Необходимость отнесения видов в охотничьи ресурсы обусловлена тем, что другие профилактические мероприятия, включая карантин для зараженных особей, в отношении диких птиц провести невозможно.

«Разрешение на охоту будет действовать только на те виды птиц, которые не входят в Красную книгу. Планируется, что проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании в сентябре», — рассказали в пресс-службе краевого парламента.

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#Пермский край#Законодательство#Охота#Красная книга#Прикамье#Птичий грипп#Серые вороны#Чайки#Крачки#Регулирование численности
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