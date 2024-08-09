В Пермском крае думают разрешить охоту на серых ворон, чаек и крачек

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
В Прикамье может быть разрешена охота на серых ворон, чаек и крачек. Соответствующий проект закона поступил в региональное Законодательное собрание. Как указано в пояснительной записке, эти виды птиц зачастую являются переносчиками птичьего гриппа.
Мера позволит регулировать численность птиц, распространяющих заболевание. Необходимость отнесения видов в охотничьи ресурсы обусловлена тем, что другие профилактические мероприятия, включая карантин для зараженных особей, в отношении диких птиц провести невозможно.
«Разрешение на охоту будет действовать только на те виды птиц, которые не входят в Красную книгу. Планируется, что проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании в сентябре», — рассказали в пресс-службе краевого парламента.