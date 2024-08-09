В Пермском крае от укусов клещей пострадали 25,6 тысячи человек

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 05:36
С начала сезона в Прикамье в больницу по поводу присасывания клещей обратились более 25,6 тыс. человек, среди которых 4334 ребенка. Информацию об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Больше всего случаев в присасыванием представителей подкласса членистоногих было на следующих территориях региона: Добрянский ГО, Ильинский МО, Карагайский МО, Пермский МР, Очерский ГО, Краснокамский ГО.
По данным лабораторных исследований снятых с пострадавших клещей, в 47,1% случаях клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,8% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).