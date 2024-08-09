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В Пермском крае от укусов клещей пострадали 25,6 тысячи человек

В Пермском крае от укусов клещей пострадали 25,6 тысячи человек

9 августа 2024, 03:47
Фото: Изображение Midjourney
47,1% снятых клещей были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом.

С начала сезона в Прикамье в больницу по поводу присасывания клещей обратились более 25,6 тыс. человек, среди которых 4334 ребенка. Информацию об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Больше всего случаев в присасыванием представителей подкласса членистоногих было на следующих территориях региона: Добрянский ГО, Ильинский МО, Карагайский МО, Пермский МР, Очерский ГО, Краснокамский ГО.

По данным лабораторных исследований снятых с пострадавших клещей, в 47,1% случаях клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,8% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

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#Пермь#Пермский край#Клещи#Роспотребнадзор#Здравоохранение#Болезни#Инфекции#Иксодовый клещевой боррелиоз#Моноцитарный эрлихиоз человека#Гранулоцитарный анаплазмоз человека#Клещевой вирусный энцефалит
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