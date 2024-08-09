В Пермском крае выплаты за рождение близнецов могут стать автоматическими

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Губернатор Дмитрий Махонин Министерству труда и социального развития региона в ближайшее время пересмотреть нормативные документы и увеличить сроки подачи заявлений на выплаты при рождении детей-близнецов. Об этом сообщают в пресс-службе краевого правительства.
Также поручено органам ЗАГС и Минздраву совместно организовать работу, чтобы данные о семьях с близнецами появлялись в Минтруде и социального развития. Через службу социальных участковых необходимо оказывать всю необходимую помощь по подготовке заявлений на все формы поддержки. Помимо этого, губернатор поставил задачу Министерству информационного развития совместно с Минтруда и социального развития проработать возможность производства «автоматической» выплаты при рождении двойни.
Напомним, при рождении двух и более детей одновременно, производят региональные единоразовые выплаты в размере 122 тысячи рублей на каждого ребенка. Подать заявление можно лично в любом из МФЦ или не выходя из дома на портале «Госуслуги».
Поводом для губернатора стала история о пермячке, родившей двойню. Ей отказали в пособии семьям при многоплодном рождении. Причиной стало то, что она подала заявление позже положенного срока. Однако в срок женщина не могла это сделать, так как новорожденные двойняшки болели, а старшего сына необходимо было водить в школу.
За выплатами молодая мама обратилась в центр социальных выплат и компенсаций Пермского края. Ей положены по 122 тыс. рублей на каждого ребенка — это пособие для тех, кто рожает одновременно двух и более детей. Однако сотрудники центра пермячке отказали, так как она пропустила необходимые сроки подачи заявления. Женщина обратилась за помощью к мэру Перми Эдуарду Соснину, но тот отправил ее решать вопрос в суд.
«В суде она пояснила, что действительно подала заявление позже, чем положено, но это было связано с болезнью двойняшек, а также с воспитанием старшего ребенка, которого нужно было возить в школу и спортивную секцию. В своем заявлении она просила восстановить срок подачи заявления на выплаты», — цитирует URA.RU решение Мотовилихинского суда. Суд встал на сторону молодой мамы.