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В пермском ЖК «Арсенал» откроется ресторан европейской кухни «Лечо»

В пермском ЖК «Арсенал» откроется ресторан европейской кухни «Лечо»

9 августа 2024, 07:58
Фото: properm.ru
Открытие заведения планируется в конце августа текущего года.

В пермском жилом комплексе «Арсенал» в конце августа откроется семейный ресторан европейской кухни «Лечо». Развитием проекта занимаются Илья Загвоздкин и Анастасия Семисынова, сообщает «Business Сlass».

Как указывает издание, в меню ресторана будут представлены блюда из мяса и рыбы, домашние закуски, выпечка и различные десерты. Средний чек составит порядка 1300 рублей.

Заведение откроется в торговом центре на ул. Татищева, 3, в микрорайоне Красные Казармы. Площадь помещения — 150 кв. м. Будут оборудованы места как для пар, так и для больших компаний до 15 человек. В ресторане будут проводиться кулинарные мастер-классы для детей и винные дегустации для взрослых.

Напомним, в 2022 году блогер Илья Варламов (внесен Минюстом России в список иноагентов) назвал ЖК «Арсенал» одним из худших жилых комплексов в России. Пермский ЖК занял седьмое место в рейтинге худших, составленном командой Варламова. Жители «Арсенала» жалуются, что во дворах нет места для парковки, а в квартирах слишком высокая слышимость.

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#Пермь#Торговый центр#Красные казармы#Business class#Европейская кухня#Жилой комплекс Арсенал#Ресторан Лечо#Илья Загвоздкин#Кулинарные мастер-классы#Винные дегустации#Татищева улица
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