В пермском ЖК «Арсенал» откроется ресторан европейской кухни «Лечо»

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В пермском жилом комплексе «Арсенал» в конце августа откроется семейный ресторан европейской кухни «Лечо». Развитием проекта занимаются Илья Загвоздкин и Анастасия Семисынова, сообщает «Business Сlass».
Как указывает издание, в меню ресторана будут представлены блюда из мяса и рыбы, домашние закуски, выпечка и различные десерты. Средний чек составит порядка 1300 рублей.
Заведение откроется в торговом центре на ул. Татищева, 3, в микрорайоне Красные Казармы. Площадь помещения — 150 кв. м. Будут оборудованы места как для пар, так и для больших компаний до 15 человек. В ресторане будут проводиться кулинарные мастер-классы для детей и винные дегустации для взрослых.
Напомним, в 2022 году блогер Илья Варламов (внесен Минюстом России в список иноагентов) назвал ЖК «Арсенал» одним из худших жилых комплексов в России. Пермский ЖК занял седьмое место в рейтинге худших, составленном командой Варламова. Жители «Арсенала» жалуются, что во дворах нет места для парковки, а в квартирах слишком высокая слышимость.