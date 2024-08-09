В пермском ЖК «Арсенал» откроется ресторан европейской кухни «Лечо»

Заведение откроется в торговом центре на ул. Татищева, 3, в микрорайоне Красные Казармы. Площадь помещения — 150 кв. м. Будут оборудованы места как для пар, так и для больших компаний до 15 человек. В ресторане будут проводиться кулинарные мастер-классы для детей и винные дегустации для взрослых.