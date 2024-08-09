В Прикамье 10 августа простятся с погибшим на СВО Александром Абдуловым

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб житель Суксунского городского округа Александр Абдулов. Об этом сообщили в группе местной администрации во Вконтакте.
О дате и обстоятельствах гибели не сообщается.
Прощание с бойцом состоится 10 августа в 12:00 в Агафонковском Доме культуры по адресу деревня Агафонково, ул. Центральная, 18
Ранее стало известно, что в ходе СВО погибли еще двое мужчин из Пермского края. 3 августа в ходе выполнения боевых задач погиб житель Очёра Александр Денисов, а также 52-летний житель поселка Керос Геннадий Мизёв.