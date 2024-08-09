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В Прикамье 10 августа простятся с погибшим на СВО Александром Абдуловым

В Прикамье 10 августа простятся с погибшим на СВО Александром Абдуловым

9 августа 2024, 07:16
Фото: Администрация Суксунского городского округа Вконтакте/1MI
Обстоятельства гибели остаются неизвестными.

В ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб житель Суксунского городского округа Александр Абдулов. Об этом сообщили в группе местной администрации во Вконтакте.

О дате и обстоятельствах гибели не сообщается.

Прощание с бойцом состоится 10 августа в 12:00 в Агафонковском Доме культуры по адресу деревня Агафонково, ул. Центральная, 18

Ранее стало известно, что в ходе СВО погибли еще двое мужчин из Пермского края. 3 августа в ходе выполнения боевых задач погиб житель Очёра Александр Денисов, а также 52-летний житель поселка Керос Геннадий Мизёв.

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#Пермский край#Сво#Прикамье#Прощание#Суксунский городской округ
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