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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

В Прикамье коммерческие здания лишат отопления и горячей воды за «тепловые» долги

9 августа 2024, 11:45
Специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс» ограничат поставку тепловой энергии и горячей воды в здания, принадлежащие юридическим лицам, не оплачивающим тепло и горячую воду.

Для возобновления подачи коммунального ресурса недобросовестным клиентам необходимо полностью погасить задолженность, возместить затраты на отключение и оплатить повторное подключение к сети теплоснабжения.

Отключения должников — юрлиц проводятся в Перми, Березниках, Краснокамске и Чайковском. Уведомления о предстоящем отключении горячего водоснабжения уже направлены собственникам зданий и помещений.

Меры по ограничению поставки коммунального ресурса реализуются согласно Постановлению Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., в случае просрочки платежей за услуги отопления и горячего водоснабжения в течение двух месяцев.

«Лето — период подготовки к следующему отопительному сезону. Для безопасного и качественного теплоснабжения все объекты, подключенные к централизованному теплоснабжению, должны провести все необходимые технические мероприятия. Это касается и коммерческой недвижимости. При этом не стоит забывать о накопившейся задолженности за полученные ранее ресурсы. Начало отопительного сезона уже не за горами и новых поставок не будет до полного погашения задолженности. Это значит, что будущее бизнеса может оказаться под угрозой из-за безответственности его владельцев», — подчеркивает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.

#Новости компаний#Долги#Экономика#Тепло
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