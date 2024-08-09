В Прикамье коммерческие здания лишат отопления и горячей воды за «тепловые» долги

«Лето — период подготовки к следующему отопительному сезону. Для безопасного и качественного теплоснабжения все объекты, подключенные к централизованному теплоснабжению, должны провести все необходимые технические мероприятия. Это касается и коммерческой недвижимости. При этом не стоит забывать о накопившейся задолженности за полученные ранее ресурсы. Начало отопительного сезона уже не за горами и новых поставок не будет до полного погашения задолженности. Это значит, что будущее бизнеса может оказаться под угрозой из-за безответственности его владельцев», — подчеркивает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.