В Прикамье коммерческие здания лишат отопления и горячей воды за «тепловые» долги

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Для возобновления подачи коммунального ресурса недобросовестным клиентам необходимо полностью погасить задолженность, возместить затраты на отключение и оплатить повторное подключение к сети теплоснабжения.
Отключения должников — юрлиц проводятся в Перми, Березниках, Краснокамске и Чайковском. Уведомления о предстоящем отключении горячего водоснабжения уже направлены собственникам зданий и помещений.
Меры по ограничению поставки коммунального ресурса реализуются согласно Постановлению Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., в случае просрочки платежей за услуги отопления и горячего водоснабжения в течение двух месяцев.
«Лето — период подготовки к следующему отопительному сезону. Для безопасного и качественного теплоснабжения все объекты, подключенные к централизованному теплоснабжению, должны провести все необходимые технические мероприятия. Это касается и коммерческой недвижимости. При этом не стоит забывать о накопившейся задолженности за полученные ранее ресурсы. Начало отопительного сезона уже не за горами и новых поставок не будет до полного погашения задолженности. Это значит, что будущее бизнеса может оказаться под угрозой из-за безответственности его владельцев», — подчеркивает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.