Валерий Сухих подчеркнул важность развития автотуризма в Пермском крае

К концу октября на реке Боровская Воложка планируют установить модульный причал площадью 340 м с двумя трапами, в том числе для трехпалубных судов. На эти цели местная администрация путем конкурсного отбора привлекала порядка 32 млн рублей из краевого бюджета. Изготовителем выступила Пермская судоверфь, которая должна выполнить работы до 15 сентября. Установить причал планируется до 31 октября этого года. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации для раскрепления причала. Последний теплоход совершил заход на территорию Соликамска в 1995 году.