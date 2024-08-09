Валерий Сухих подчеркнул важность развития автотуризма в Пермском крае

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:52
В Соликамске состоялось выездное заседание комиссии Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края по нормотворческой деятельности в области экономической политики, природопользования, собственности и инвестиционной деятельности. Участники заседания обсуждали вопрос создания благоприятных условий для развития туризма в муниципальных образованиях Пермского края.
Председатель краевого парламента и Совета представительных органов Пермского края Валерий Сухих ранее отмечал важность развития автотуризма в регионе. «В регионе уже обозначены основные точки притяжения туристов. Сейчас важно создать современные и комфортные условия для развития этой сферы. Кроме того, следует продумать программы развития автомобильного туризма. Соответствующая рекомендация в этом году дана президентом страны Владимиром Путиным», — подчеркнул спикер.
Министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина призвала муниципалитеты стать соисполнителями региональной программы по развитию автотуризма до 2035 года и подключиться к её формированию. Она предложила представителю комиссии Совета войти в состав рабочей группы по формированию направлений и механизмов поддержки региональной программы развития автомобильного туризма в Пермском крае. Программу планируется утвердить к концу года.
Председатель комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников отметил высокий уровень межведомственного взаимодействия по вопросу развития туризма. Он заявил, что в этом направлении ведется слаженная работа и исполнительной, и законодательной ветвей власти. По словам Мельникова, власти рассматривают меры господдержки туристической отрасли и как способ поддержки бизнеса в территориях, и как способ повысить инвестиционную привлекательность Прикамья.
В заседании приняли участие врио главы Соликамского округа Александр Русанов и председатель местной думы Игорь Мингазеев. Сегодня в Соликамске ведется реставрация памятников архитектуры, благоустраивается исторический центр города — например, набережная реки Усолки — Соляная верста, реконструируется музей-заповедник «Сользавод», начато строительство причала для маломерных и круизных судов.
К концу октября на реке Боровская Воложка планируют установить модульный причал площадью 340 м с двумя трапами, в том числе для трехпалубных судов. На эти цели местная администрация путем конкурсного отбора привлекала порядка 32 млн рублей из краевого бюджета. Изготовителем выступила Пермская судоверфь, которая должна выполнить работы до 15 сентября. Установить причал планируется до 31 октября этого года. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации для раскрепления причала. Последний теплоход совершил заход на территорию Соликамска в 1995 году.
По итогам заседания Совет представительных органов направит в адрес регионального правительства предложение поддержать муниципальные образования в развитии придорожного сервиса и инфраструктуры для туристов, путешествующих автотранспортом. Муниципальным образованиям будет рекомендовано проработать с местными предпринимателями возможность реализации проектов по созданию зон торговли сувенирами, фермерскими продуктами, продуктами локальной кухни.