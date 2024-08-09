Власти Пермского края обсудили перспективы агропромышленного комплекса региона

Оксана Лут подчеркнула значимость развития эффективного взаимодействия и с действующими сельхозпроизводителями, и с инвесторами, планирующими реализацию новых проектов в Прикамье. Дмитрий Махонин отметил, что отдельное внимание в Пермском крае уделяется поддержке инвестиционной активности предприятий АПК. В регионе за счет краевого бюджета субсидируется до 30% капитальных затрат на возведение молочно-товарных ферм, птицеводческих и свиноводческих комплексов. В том году этими мерами поддержки воспользовались 40 предприятий — они получили субсидии на сумму 427 млн рублей. Благодаря поддержке региона, получилось создать и реконструировать более 7,3 тыс. мест для животноводства, а также увеличить мощности для переработки и хранения 13 тыс. тонн зерна.