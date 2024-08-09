Власти Пермского края обсудили перспективы агропромышленного комплекса региона

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Министр сельского хозяйства региона Оксана Лут и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу, на которой обсудили актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса (АПК) Прикамья.
Одной из главных отраслей в сельском хозяйстве Пермского края является растениеводство. Среди ключевых направлений — производство зерновых культур и овощей. Более половины посевной площади в регионе приходится на кормовые культуры. Уборочная кампания в Прикамье стартует во второй декаде августа.
Позитивная динамика есть также в пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2023 году в Прикамье увеличились объемы производства растительного масла в два раза, сыров — в 1,8 раза. В нынешнем году растет производство плодовоовощных консервов, круп, кондитерских изделий, сыров, растительных масел, мясных полуфабрикатов и муки.
Как сообщили в пресс-службе правительства Пермского края, агробизнесу помогает господдержка. В 2024 году на развитие АПК региона предусмотрено свыше 1,3 млрд рублей из федерального бюджета — примерно столько же средств было выделено в прошлом году.
Оксана Лут подчеркнула значимость развития эффективного взаимодействия и с действующими сельхозпроизводителями, и с инвесторами, планирующими реализацию новых проектов в Прикамье. Дмитрий Махонин отметил, что отдельное внимание в Пермском крае уделяется поддержке инвестиционной активности предприятий АПК. В регионе за счет краевого бюджета субсидируется до 30% капитальных затрат на возведение молочно-товарных ферм, птицеводческих и свиноводческих комплексов. В том году этими мерами поддержки воспользовались 40 предприятий — они получили субсидии на сумму 427 млн рублей. Благодаря поддержке региона, получилось создать и реконструировать более 7,3 тыс. мест для животноводства, а также увеличить мощности для переработки и хранения 13 тыс. тонн зерна.
Важным направлением является и комплексное развитие сельских территорий. В текущем году по профильной госпрограмме на это выделено 432 млн рублей. Оксана Лут и Дмитрий Махонин рассмотрели главные проекты и задачи по повышению уровня жизни в сельских территориях.