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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

В Пермском крае в выходные ожидается погода на 2-4° холоднее климатической нормы

Выходные без осадков. Какой будет погода в Пермском крае в конце недели

9 августа 2024, 07:10
Фото: properm.ru

В Пермском крае в выходные ожидается погода на 2-4° холоднее климатической нормы

Ночью на востоке региона может похолодать до +3°.

В ближайшие дни, вплоть до 11 августа, в Пермском крае ожидается погода преимущественно без осадков. Исключение могут составить лишь юго-западные районы региона в воскресенье, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Погоду в Прикамье будет определять северный антициклон. Несмотря на его ослабление, осадки до конца недели маловероятны. Днем синоптики прогнозируют температуру воздуха до +17…+20°, по востоку края на 1-2° прохладнее. Ночью ожидается похолодание до +6…+11°, на востоке до +3…+5°. Таким образом, в регионе будет погода на 2-4° прохладнее климатической нормы.

На этой неделе синоптики также не исключали вероятность возникновения паводков на реках Прикамья.

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