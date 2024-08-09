Выходные без осадков. Какой будет погода в Пермском крае в конце недели

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В ближайшие дни, вплоть до 11 августа, в Пермском крае ожидается погода преимущественно без осадков. Исключение могут составить лишь юго-западные районы региона в воскресенье, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
Погоду в Прикамье будет определять северный антициклон. Несмотря на его ослабление, осадки до конца недели маловероятны. Днем синоптики прогнозируют температуру воздуха до +17…+20°, по востоку края на 1-2° прохладнее. Ночью ожидается похолодание до +6…+11°, на востоке до +3…+5°. Таким образом, в регионе будет погода на 2-4° прохладнее климатической нормы.
На этой неделе синоптики также не исключали вероятность возникновения паводков на реках Прикамья.