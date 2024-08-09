Выходные без осадков. Какой будет погода в Пермском крае в конце недели

Погоду в Прикамье будет определять северный антициклон. Несмотря на его ослабление, осадки до конца недели маловероятны. Днем синоптики прогнозируют температуру воздуха до +17…+20°, по востоку края на 1-2° прохладнее. Ночью ожидается похолодание до +6…+11°, на востоке до +3…+5°. Таким образом, в регионе будет погода на 2-4° прохладнее климатической нормы.