YouTube всё: повторит ли видеохостинг историю блокировки Telegram 6 лет назад?

Замедляют, как казалось, бы «вражеский» YouTube, и что в этом такого? В России ведь есть альтернативные хостинги вроде Rutube, «VK видео». В свою очередь сервис от VK стал в разы популярнее и востребованнее у пользователей интернета. По данным Mediascope, среднемесячный охват YouTube с марта по май 2024 составил 96,1 млн человек, в то время как соцсети VK — 90,1 млн человек. Тем самым, после замедления Ютуба популярность его аналога от «Вконтакте» выросло в 4,5 раза — сейчас приложение является самым скачиваемым из AppStore. А Rutube вообще почти копирует название.