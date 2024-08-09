YouTube всё: повторит ли видеохостинг историю блокировки Telegram 6 лет назад?

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Приостановка YouTube в России достигла своего пика: почти у каждого видео не грузятся даже с VPN. Однако принудить людей к отечественным Rutube и «VK Видео» не представляется возможным. Все ждут восстановления популярного видеохостинга. Мы уже проходили это, когда был заблокирован Telegram, сообщает газета «Новые Известия»
Связаны ли эти ситуации и чего стоит ждать от этой истории?
Скорость YouTube в России с середины июля стала замедляться и остановилась почти полностью. Сегодня одним из самых массовых запросов в рунете стал «почему не работает ютуб». Популярнее разве что вопросы про обход замедления видеохостинга. Однако ответственность за блокировку ресурса никто не берет.
Сначала 12 июля «Ростелеком» предупредил пользователей о проблемах с техническим состоянием серверов Google в стране. Позже выяснилось, что они перегружены. Роскомнадзор в свою очередь просто согласился с выводами. Однако спустя время с обращением выступил Google, который отметил, что технических неполадок со своей стороны не наблюдает.
Ситуация складывается неоднозначная, поскольку санкции ввели уже два года назад и проблем не наблюдалось, а спустя время видеосервис стал тормозить. Причем причины возникли только с ним, все остальные продукты «Гугла» работают стабильно.
Почему у YouTube в России нет альтернатив
Замедляют, как казалось, бы «вражеский» YouTube, и что в этом такого? В России ведь есть альтернативные хостинги вроде Rutube, «VK видео». В свою очередь сервис от VK стал в разы популярнее и востребованнее у пользователей интернета. По данным Mediascope, среднемесячный охват YouTube с марта по май 2024 составил 96,1 млн человек, в то время как соцсети VK — 90,1 млн человек. Тем самым, после замедления Ютуба популярность его аналога от «Вконтакте» выросло в 4,5 раза — сейчас приложение является самым скачиваемым из AppStore. А Rutube вообще почти копирует название.
Вроде ничего сложного, стоит просто выбрать альтернативный вариант и смотреть видео в свое удовольствие. Однако не все так просто. Так, по мнению блогера в сфере политики и финансов Алексея Антонова, который делает контент для видеохостингов, ни один российский аналог не сравним с YouTube пол просмотрам. Причем проблема кроется именно в алгоритмах Ютуба, поскольку отечественные сервисы не рекомендуют видео.
— «ВК/Рутуб» просто не имеют подобных алгоритмов. Что бы я туда ни загружал, платформа не может «понять», кому и где это показывать, чтобы им это было интересно. Поэтому пользователи заходят на платформу, видят не то, что им нравится, суп остыл, дети плачут, им приходится ругаться, ставить ВПН, и на площадку они больше не хотят, — поясняет Алексей.
Причиной всему этому служит неправильное распределение бюджетов, поскольку Рутуб и ВК могут пропихнуть лишь те видео, которые были куплены за деньги, а выдавать актуальный контент «бесплатно» не способны.
Своими наблюдениями насчет активности зрителей делится автор канала «Адвокат Егоров», который снимает ролики о жизни в карельском лесу и имеет десятки миллионов просмотров. Автор отмечает, что бурный всплеск просмотров на «Дзене» был после первых новостей о проблемах с серверами, однако новый контент все равно остается незамеченным зрителями.
К слову, опыт с Rutube уже испробовал на себе блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian. Автор рассказал, что подписчик пытался залить его видео на отечественный хостинг и получил лишь «отклонение» роликов. Однако после вспомнил другой способ и попробовал загрузить сразу четыре одинаковых ролика Бэда. Но и здесь потерпел фиаско, поскольку два ролика улетели в бан, одно видео не обработалось, а еще одно грузилось очень долго.
Все эти попытки с блокировкой видеохостинга в Рунете очень похожи на блокировку мессенджера Telegram шесть лет назад.
В чем сходства и различия блокировки YouTube и Telegram?
В 2018 году Роскомнадзор уже пытался блокировать Telegram, однако попал впросак, ведь блокировались все приложения, кроме самого Telegram, который смог умело увернуться.
Да и пользователи быстро разобрались в чем же дело и стали использовать сервисы VPN. И в 2018 году РФ стала восьмой страной в мире по популярности сервисов VPN.
Ситуация здесь неоднозначная. С одной стороны, власти учатся. Шесть лет назад они пытались отключить популярный мессенджер, который был надежнее и безопаснее многих. В итоге РКН самостоятельно сделал Telegram в РФ эталоном среди мессенджеров.
К слову, в 2018 году власти также создали альтернативы: появился мессенджер TamTam, воскресили «Аську» (ICQ). Однако о них сейчас ни слуху, ни духу. Даже органы власти имеют свои Telegram-каналы, которые используют для публикаций своих заявлений.
А с другой, власти не усвоили другой урок — если люди упертые, то они ни перед чем не остановятся. В технологическом мире невозможно изменить свои пристрастия и отказаться от более удобного способа общения.
Некоторые представители федеральных властей также возмутились блокировкой видеохостинга. Так, депутат Госдумы Денис Парфенов направил в Роскомнадзор обращение с требованием восстановить работу YouTube. Политик отметил, что на площадке полно уникального контента. А 45 кандидатов в депутаты Мосгордумы воспротивились блокировке YouTube из-за отсутствия альтернативы для ведения диалога с избирателями.
Тем самым раскол мнений в кругах элит и негативный опыт с блокировкой Telegram дает надежду на нормализацию работы видеохостинга. Похожего мнения придерживается и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отмечает, что эксперимент явно провалился, поскольку люди не переходят на другие сервисы, а лишь копят негатив в отношении властей.