Житель Кунгура купил сильнодействующий препарат в аптеке по фальшивому рецепту

В декабре прошлого года мужчина приобрел в аптеке лекарство по поддельному рецептурному бланку, которой купил ранее в интернете. Уголовное дело в отношении лиц, изготовивших и предоставивших кунгуряку поддельный документ, выделено в отдельное производство.