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Житель Кунгура купил сильнодействующий препарат в аптеке по фальшивому рецепту

Житель Кунгура купил сильнодействующий препарат в аптеке по фальшивому рецепту

9 августа 2024, 13:21
Фото: 1MI
Сейчас судом мужчине вынесен приговор
Сюжет
Кунгур

Кунгурский городской суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в покупке в аптеке по фальшивому рецепту, сообщает краевая прокуратура.

В декабре прошлого года мужчина приобрел в аптеке лекарство по поддельному рецептурному бланку, которой купил ранее в интернете. Уголовное дело в отношении лиц, изготовивших и предоставивших кунгуряку поддельный документ, выделено в отдельное производство.

Данный факт вскрылся по результатам прокурорской проверки, материалы которой послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Вину в совершении преступления гражданин признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Судом он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (оборот поддельных документов). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

В марте Арбитражный суд Пермского края своим решением признал банкротом совладельца аптечной сети «Аптека от склада» Николая Шаврина. В отношении него введена процедура реализации имущества.

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#Происшествия#Суд#Кунгур
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