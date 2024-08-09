Житель Кунгура купил сильнодействующий препарат в аптеке по фальшивому рецепту

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Кунгурский городской суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в покупке в аптеке по фальшивому рецепту, сообщает краевая прокуратура.
В декабре прошлого года мужчина приобрел в аптеке лекарство по поддельному рецептурному бланку, которой купил ранее в интернете. Уголовное дело в отношении лиц, изготовивших и предоставивших кунгуряку поддельный документ, выделено в отдельное производство.
Данный факт вскрылся по результатам прокурорской проверки, материалы которой послужили основанием для возбуждения уголовного дела.
Вину в совершении преступления гражданин признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Судом он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (оборот поддельных документов). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
В марте Арбитражный суд Пермского края своим решением признал банкротом совладельца аптечной сети «Аптека от склада» Николая Шаврина. В отношении него введена процедура реализации имущества.