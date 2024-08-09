Житель Соликамска пытался отправить в Европу русский противогаз

Уголовное дело в отношении Гильманова было рассмотрено со второго раза. Судя по картотеке судебных дел, в 2023 году суд вернул дело следствию по ходатайству защиты Гильманова. Однако Пермский краевой суд это решение отменил и вернул дело в Соликамск для рассмотрения в другом составе суда.