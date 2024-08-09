Житель Соликамска пытался отправить в Европу русский противогаз

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Соликамский городской суд признал местного жителя Илью Гильманова виновным в контрабанде вооружения в Европу (ч. 1 ст. 226.1). Как сообщают сегодня в пресс-службе регионального УФСБ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Также мужчину оштрафовали на 60 тыс. рублей.
Уголовное дело в отношении Гильманова было рассмотрено со второго раза. Судя по картотеке судебных дел, в 2023 году суд вернул дело следствию по ходатайству защиты Гильманова. Однако Пермский краевой суд это решение отменил и вернул дело в Соликамск для рассмотрения в другом составе суда.
По данным ФСБ, в сентябре 2022 года мужчина скрыл от таможенных органов Российской Федерации сведения о пересылаемой в международных почтовых отправлениях военной техники. Речь идет о противогазе ПМК-4, это новейшим общевойсковой противогаз. Он поставляется для нужд Минобороны с 2017 года.
Также из материалов суда известно, что Гильманов в 2019 году уже привлекался, но из-за административного правонарушения. Он был оштрафован Соликамским судом на 30 тыс. рублей за пьяную езду.