Метеорологи рассказали, какая завтра будет погода в Перми

Пермский край ненадолго окажется в промежуточной зоне слабо повышенного атмосферного давления, сообщает ресурс «Метеоролог и я». Поэтому интенсивность дождей уменьшится, прояснений станет побольше. В связи с последним увеличится суточная амплитуда температуры воздуха, но не за счёт повышения дневных максимумов, а за счёт понижения ночных минимумов: в низинах можно ожидать похолодание до +5°C и даже до +3°C.



Завтра, в воскресенье в крае ночью облачно с прояснениями, днём облачная погода, местами слабый дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +7…+12°C, при прояснениях в низинах до +3°C, днём +18…+22°C. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с.



В Перми ночью облачно с прояснениями, днём облачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днём +19…+21°C. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с.