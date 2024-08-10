properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Метеорологи рассказали, какая завтра будет погода в Перми

Метеорологи рассказали, какая завтра будет погода в Перми

10 августа 2024, 13:34
Фото: properm.ru
В Прикамье по ночам будет прохладно, днем сохранится сухая погода.

Пермский край ненадолго окажется в промежуточной зоне слабо повышенного атмосферного давления, сообщает ресурс «Метеоролог и я». Поэтому интенсивность дождей уменьшится, прояснений станет побольше. В связи с последним увеличится суточная амплитуда температуры воздуха, но не за счёт повышения дневных максимумов, а за счёт понижения ночных минимумов: в низинах можно ожидать похолодание до +5°C и даже до +3°C.

Завтра, в воскресенье в крае ночью облачно с прояснениями, днём облачная погода, местами слабый дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +7…+12°C, при прояснениях в низинах до +3°C, днём +18…+22°C. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с.

В Перми ночью облачно с прояснениями, днём облачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днём +19…+21°C. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с.

#Пермь#Пермский край#Погода
Подпишитесь
Начальницу пермского УКС и директора «Треста №6» отправили под арест за взятку
Сегодня, 10:06
Обвиняемый в изнасиловании трехлетней девочки под Верещагино оставлен в СИЗО
Сегодня, 12:46
Жители Березников в субботу остались без воды из-за аварии
Сегодня, 09:30
Получавшего взятки от топ-менеджеров пермской «Телты» генерала оставили в СИЗО
Сегодня, 06:05
Стало известно о возбуждении уголовного дела из-за строительства крематория в Перми
Сегодня, 05:00
С бывших руководителей «Экопромбанка» взыскали 319 миллионов
Сегодня, 06:15