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Начальницу пермского УКС и директора «Треста №6» отправили под арест за взятку

Начальницу пермского УКС и директора «Треста №6» отправили под арест за взятку

10 августа 2024, 10:06
Фото: properm.ru
Вчера стало известно о задержании чиновницы мэрии и владельца компании-подрядчика.

Сегодня судья Дзержинского районного суда Ирина Кобелева отправила в СИЗО владельца пермской строительной компании «Трест №6» Сергея Микова (до 8 октября) и начальницу УКС Перми Ирину Чиркову (до 7 октября). Накануне они оба были задержаны оперативниками ФСБ после возбуждения дела о передаче через посредника взятки в 2022 году. Обвинения им пока не предъявлены.

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, первым рассмотрели ходатайство в отношении Сергея Микова. По прозвучавшей информации, уголовное дело было возбуждено 8 августа.

Фото: properm.ru

Прокурор ходатайствовал о рассмотрении материалов дела об аресте Микова в закрытом режиме, без присутствия репортеров — для сохранения тайны следствия. На время изучения подробностей, связанных с передачей взятки, СМИ удалили из зала.

Адвокат Микова выступил категорически против присутствия в зале журналистов и просил запретить фотосъёмку. Несмотря на то, что судебное заседание изначально является открытым, он пытался в перерыве убедить родственниц задержанного в том, что «об участии журналистов суд принял половинчатое решение».

Защита Микова ходатайствовала об избрании ему более мягкой меры пресечения: домашнего ареста. Однако суд отправил его в СИЗО.

Фото: properm.ru

Уже во второй половине субботы судья Кобелева приступила к рассмотрению ходатайства о мере пресечения чиновнице Ирине Чирковой. Ее защита также ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения. Материалы дела вновь рассматривали в закрытом режиме для СМИ.

Вчера пресс-служба следкома и управления ФСБ по Пермскому краю одновременно сообщили о задержании подозреваемых. По версии следствия, Миков в 2022 году передал начальнику управления капитального строительства администрации города Перми денежные средства в сумме 5,5 млн рублей. Деньги предназначались за оказание возглавляемой им организации общего покровительства при приемке фактически невыполненных работ по реконструкции социально-значимых объектов в городе Перми.

По имеющейся у журналиста Properm.ru информации, на сегодня речь идет о приемке работ на трех объектах. Это в том числе манеж «Спартак», трест получил контракт на его реконструкцию в 2021 году. Стоимость госконтракта составила 643 млн рублей. Еще один крупный объект, который реконструировало предприятие — пермский Дворец Молодежи.

СУ СК России по Пермскому краю на основании представленных Управлением материалов в отношении взяткодателя и взяткополучателя возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. УФСБ в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.

Начальницу УКС Перми взяли на взятке от подрядчика реконструкции Дворца Молодежи
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