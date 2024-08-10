Начальницу пермского УКС и директора «Треста №6» отправили под арест за взятку

Сегодня судья Дзержинского районного суда Ирина Кобелева отправила в СИЗО владельца пермской строительной компании «Трест №6» Сергея Микова (до 8 октября) и начальницу УКС Перми Ирину Чиркову (до 7 октября). Накануне они оба были задержаны оперативниками ФСБ после возбуждения дела о передаче через посредника взятки в 2022 году. Обвинения им пока не предъявлены.