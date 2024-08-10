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Обвиняемый в изнасиловании трехлетней девочки под Верещагино оставлен в СИЗО

Обвиняемый в изнасиловании трехлетней девочки под Верещагино оставлен в СИЗО

10 августа 2024, 12:46
Тридцатилетний сосед увел ребенка от дома и надругался.

Верещагинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СКР и продлил ему срок содержания в СИЗО еще на три месяца, то есть до 17 ноября, сообщили Properm.ru в суде. Мужчину направят на проведение стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, указал следователь в обоснование продления срока содержания под стражей.

Обвиняемый и его защитник в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства. Ранее он сознался в содеянном.

Обвиняемый в изнасиловании трехлетней девочке жителю деревне Елохи был задержан 25 июня. Следствие считает, что 31-летний мужчина издевался над ребенком несколько часов. Согласно материалам дела, с восьми вечера 16 июня до часу ночи 17 июня рядом с одним из деревенских домов, используя беспомощное состояние малолетней 2021 года рождения, а также применяя к ней физическое насилие, мужчина совершил в отношении нее половое сношение (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

О чудовищном преступлении стало известно из социальных сетей. Маленькая девочка воспитывается вместе с шестью братьями и сестрами, 16 июня она играла во дворе. К девочке подошел мужчина и позвал ее «посмотреть борщевик». После чего завел ее за дом и начал насиловать. Не исключается, что мужчина собирался убить ребенка, но его спугнула соседка. Когда не вернувшегося поздно вечером домой ребенка стали искать, ее обнаружили в крови и без сознания на месте преступления.

#Происшествия#Общество#Суд#Пермь
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