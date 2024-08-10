Получавшего взятки от топ-менеджеров пермский «Телты» генерала оставили в СИЗО

Как стало известно на фоне продления меры пресечения Шамарину, ранее Мосгорсуд освободил из колонии бывшего начальника одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина, осужденного на 4,5 года за хищения, за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина, первыми об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина.