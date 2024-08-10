Получавшего взятки от топ-менеджеров пермский «Телты» генерала оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
235 гарнизонный военный суд в Москве вчера, 9 августа, оставил в СИЗО генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении от топ-менеджеров пермского телефонного завода «Телта» взятки на сумму 32 млн рублей.
Как стало известно ранее, Шамарин признает получение меньшей суммы денег, 19 млн рублей. Его защита называет эти деньги не взяткой.
Как стало известно на фоне продления меры пресечения Шамарину, ранее Мосгорсуд освободил из колонии бывшего начальника одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина, осужденного на 4,5 года за хищения, за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина, первыми об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина.
В середине июля Мосгорсуд продлил срок содержания в СИЗО бывшему владельцу «Телты» Игорю Морозову. По информации журналиста Properm.ru, Морозов пытается обжаловать это решение суда, апелляционная инстанция еще не назначила дату рассмотрения дела.
С момента ареста 22 мая этого года генерал Шамарин утверждал, что в его полномочия не входило решение вопросов о номенклатуре и объемах продукции завода «Телта», который свыше десяти лет поставляет устройства спецсвязи.
Его защита таким образом указывает, что действия Шамарина нужно переквалифицировать на более мягкое «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает издание. На заседании суда адвокаты генерала просили изменить обвиняемому меру пресечения, освободив под домашний арест. Генерал не отрицает, что получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» 19 млн рублей, однако отвергает получение еще 17 млн рублей.
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин еще в мае после задержания был отстранен от должности замначальника Генштаба ВС РФ. Он не был уволен, а выведен за штат.
По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года бухгалтер «Телты» Елена Гришина и бывший гендиректор Алексей Высоков передали генералу через бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина при помощи его брата, бизнесмена Алексея Оглоблина, 36 млн руб. «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство»