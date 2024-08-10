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С бывших руководителей «Экопромбанка» взыскали 319 миллионов

С бывших руководителей «Экопромбанка» взыскали 319 миллионов

10 августа 2024, 06:15
Фото: properm.ru
Ранее топ-менеджеров банка признали виновными в причинении банку ущерба.

Свердловский районный суд города Перми 9 августа 2024 года удовлетворил гражданский иск, заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» к его бывшему председателю правления Андрею Туеву, его заместителю Вадиму Манину и их соучастнику Сергею Фирсову. Сообщение об этом опубликовала Госкорпорация АСВ.

В счет возмещения ущерба, причиненного кредитной организации, с них взыскано более 319 млн рублей.

Ранее вышеупомянутые лица были признаны судом виновными в причинении банку имущественного вреда.

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