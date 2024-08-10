С бывших руководителей «Экопромбанка» взыскали 319 миллионов

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Свердловский районный суд города Перми 9 августа 2024 года удовлетворил гражданский иск, заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» к его бывшему председателю правления Андрею Туеву, его заместителю Вадиму Манину и их соучастнику Сергею Фирсову. Сообщение об этом опубликовала Госкорпорация АСВ.
В счет возмещения ущерба, причиненного кредитной организации, с них взыскано более 319 млн рублей.
Ранее вышеупомянутые лица были признаны судом виновными в причинении банку имущественного вреда.