С бывших руководителей «Экопромбанка» взыскали 319 миллионов

Свердловский районный суд города Перми 9 августа 2024 года удовлетворил гражданский иск, заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» к его бывшему председателю правления Андрею Туеву, его заместителю Вадиму Манину и их соучастнику Сергею Фирсову. Сообщение об этом опубликовала Госкорпорация АСВ.