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Стало известно о возбуждении уголовного дела из-за строительства крематория в Перми

Стало известно о возбуждении уголовного дела из-за строительства крематория в Перми

10 августа 2024, 05:00
Фото: properm.ru
Ранее стало известно, что власти планируют провести инструментально-техническое обследование недостроенного крематория на кладбище «Восточное».

Из-за нарушений при строительства крематория на территории Восточного кладбища возбуждено уголовное дело. Первыми на сообщение об этом в соцсетях «ОНФ. Пермский край» обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье». Движение направило заявление в прокуратуру, где просили проверить расходование средств при строительстве объекта.

Результаты проверки показали, что с 2015 года здание было заброшено. В 2021 году для его достройки МКУ «Пермблагоустройство» заключило контракт на 18,1 миллионов с ООО «ВерхнекамПроект».

Несоответствие проектной документации фактическому состоянию объекта в последующем сделало невозможным исполнение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, что власти планируют провести инструментально-техническое обследование недостроенного крематория на кладбище «Восточное». После этого они решат, как использовать здание в дальнейшем. Мэр города Эдуард Соснин заявлял, что строительство крематория на кладбище «Северное» является более приоритетным вариантом.

Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей
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