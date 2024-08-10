Стало известно о возбуждении уголовного дела из-за строительства крематория в Перми

Результаты проверки показали, что с 2015 года здание было заброшено. В 2021 году для его достройки МКУ «Пермблагоустройство» заключило контракт на 18,1 миллионов с ООО «ВерхнекамПроект».



Несоответствие проектной документации фактическому состоянию объекта в последующем сделало невозможным исполнение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.



По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.