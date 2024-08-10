В Перми тушили пожар в институте культуры

Как сообщили журналисту Properm.ru в главке МЧС по Пермскому краю, сегодня, 9 августа в 14 часов 35 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 102. Речь идет о втором корпусе пермского института культуры.