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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Перми тушили пожар в институте культуры

В Перми тушили пожар в институте культуры

10 августа 2024, 13:47
Фото: Яндекс-панорама
Задымление вызвал сгоревший на первом этаже светильник.

Как сообщили журналисту Properm.ru в главке МЧС по Пермскому краю, сегодня, 9 августа в 14 часов 35 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 102. Речь идет о втором корпусе пермского института культуры.

К месту пожара выехали пожарные: 25 человек личного состава и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

На момент прибытия первого подразделения установлено, что произошло возгорание светильника на первом этаже. Погибших и травмированных на пожаре нет.

Время локализации пожара и ликвидации горения в 14 часов 45 минут. Предварительная площадь пожара составила 0,2 квадратных метра.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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