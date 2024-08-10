В Перми тушили пожар в институте культуры

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Как сообщили журналисту Properm.ru в главке МЧС по Пермскому краю, сегодня, 9 августа в 14 часов 35 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 102. Речь идет о втором корпусе пермского института культуры.
К месту пожара выехали пожарные: 25 человек личного состава и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
На момент прибытия первого подразделения установлено, что произошло возгорание светильника на первом этаже. Погибших и травмированных на пожаре нет.
Время локализации пожара и ликвидации горения в 14 часов 45 минут. Предварительная площадь пожара составила 0,2 квадратных метра.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.