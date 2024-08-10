В Прикамье Роспотребнадзор расследует вспышку сальмонеллеза в ведомственной столовой

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Как сообщают в Роспотребнадзоре, 26 июля 2024 года в Восточный территориальный отдел управления поступила информации о четырех случаях сальмонеллеза у лиц, обедавших в столовой №3 ООО «Прогресс-Сервис» в Губахе. Было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевой и готовой продукции, отбором биологического материала от сотрудников.
В ходе расследования в столовой №3 ООО «Прогресс-Сервис» были выявлены следующие нарушения:
По результатам мероприятия деятельность столовой ООО «Прогресс-Сервис» приостановлена протоколом о временном запрете деятельности. 31 июля Губахинским городским судом деятельности объекта приостановлена на 30 суток. Продукция ненадлежащего качества снята с реализации. Как сообщают в УФССП по Пермскому краю, двери «опасной» столовой были опечатаны, а руководству было разъяснено, что в случае вскрытия помещения оно будет привлечено к административной ответственности.
В отношении директора ООО «Прогресс-Сервис» Елены Яровой составлен протокол по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Как накануне сообщили в ГУФССП по Пермскому краю, двери «опасной» столовой были опечатаны, а руководству было разъяснено, что в случае вскрытия помещения оно будет привлечено к административной ответственности.
Столовая №3 находится в Губахе по адресу Заводская улица, 1 и является ведомственной у компании «Метафракс». ООО «Прогресс-Сервис» зарегистрировано в Березниках и принадлежит четырем физлицам. Это Антон Пискарев, Андрей Черезов, а также Кирилл и Мария Ермиловы. За прошлый год оборот предприятия, занимающегося организацией общественного питания, составил 104,1 млн рублей.