В Прикамье Роспотребнадзор расследует вспышку сальмонеллеза в ведомственной столовой

По результатам мероприятия деятельность столовой ООО «Прогресс-Сервис» приостановлена протоколом о временном запрете деятельности. 31 июля Губахинским городским судом деятельности объекта приостановлена на 30 суток. Продукция ненадлежащего качества снята с реализации. Как сообщают в УФССП по Пермскому краю, двери «опасной» столовой были опечатаны, а руководству было разъяснено, что в случае вскрытия помещения оно будет привлечено к административной ответственности.