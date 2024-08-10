В Прикамье в 2023 году в строительство инвестировали 11,9 миллиардов рублей

В 2023 году на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 23,6 тыс. квартир общей площадью 1927,7 тыс. кв. метров, что составило 97,0% к вводу жилья в предыдущем году. С января по июнь 2024 года было возведено 772,2 тыс. кв. метров, это 83,4% к показателю прошлого года. Из них в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей

площадью 387,5 тыс. кв. метров, или 87,5% к январю-июню 2023 года.