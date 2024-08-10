В Прикамье в 2023 году в строительство инвестировали 11,9 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
День строителя в Пермском крае будут отмечать 36 тыс. работников отрасли, подсчитали в Пермьстате. Ведомство опубликовало к профессиональному празднику отраслевую статистику. Средняя зарплата строителя в регионе составляет 72,6 тыс. рублей, что соответствует среднему заработку в Прикамье.
В 2023 году на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 23,6 тыс. квартир общей площадью 1927,7 тыс. кв. метров, что составило 97,0% к вводу жилья в предыдущем году. С января по июнь 2024 года было возведено 772,2 тыс. кв. метров, это 83,4% к показателю прошлого года. Из них в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей
площадью 387,5 тыс. кв. метров, или 87,5% к январю-июню 2023 года.
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе–декабре 2023 года по оперативным данным составил 263,6 млрд рублей, или 129,3% к уровню 2022 года (в сопоставимых ценах). Объём работ, выполненных в январе–июне 2024 года составил 114379,5 млн рублей, или 100,2% к прошлогодним показателям.
Инвестиции в основной капитал строительных организаций по итогам 2023 года сложились в размере 11,9 млрд рублей, из них 44,0% было инвестировано на развитие материально-технической базы.
В 2023 году, по данным Пермьстата, в строй введены стационары больниц на 540 коек, что в 41,5 раза больше, чем в предыдущем году. Новые общеобразовательные организации добавили региону 6966 ученических мест, на 79,3% больше, чем введено в 2022 году.
В 2023 году на территории Пермского 876,9 км газораспределительных сетей, что в 12,5 раза больше уровня прошлого года.