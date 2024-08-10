Жители Березников в субботу остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:44
Правобережье Березников осталось без водоснабжения, сообщил в соцсетях глава города Алексей Казаченко. По предварительной версии, вчера неизвестные лица в районе компании «Меакир» проводили земляные работы без разрешения. В результате был поврежден водовод, рассказал чиновник.
Позднее на аварийном участке водоканала заменили повреждённый участок стеклопластиковой трубы на стальной, сделали опрессовку. Сейчас водоснабжение частично восстановлено. Система заполняется, но технической возможности подать воду выше пятых этажей нет. Организован подвоз воды для жителей «высоток».
Во второй половине субботы на правом берегу вновь было отключено водоснабжение для полного восстановления водовода. С учётом технологии производства работ на стеклопластиковой трубе вода появится не раньше утра воскресенья.