Администрация Пермского округа не будет исполнять решение суда о ремонте тротуара

Администрация Пермского муниципального округа в ответе на запрос Properm.ru сообщила, что в 2020 году администрацией Юго-Камского сельского поселения по обращению жительницы поселка Елены Пыхтеевой «были проведены дополнительные работы по благоустройству тротуара по улице Куйбышева». Напомним, Елена Пыхтеева еще в 2020 году выиграла судебный процесс по ремонту тротуара. Его в 2018 году отремонтировали настолько некачественно, что жительница не могла пройти по нему с коляской. Она сначала писала письма в разные инстанции, а потом обратилась в суд. Экспертиза показала, что тротуар надо заново ремонтировать. И суд обязал администрацию поселения отремонтировать тротуар с учетом всего, на что указали эксперты. Но за 4 года решение суда исполнено не было.