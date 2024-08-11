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Администрация Пермского округа не будет исполнять решение суда о ремонте тротуара

Администрация Пермского округа не будет исполнять решение суда о ремонте тротуара

11 августа 2024, 05:00
Фото: properm.ru
Администрация Пермского муниципального округа ответила на запрос Properm.ru о ремонте тротуара в поселке Юго-Камский. Как следует из ответа, решение суда о ремонте тротуара в поселке Юго-Камский останется не исполненным.

Администрация Пермского муниципального округа в ответе на запрос Properm.ru сообщила, что в 2020 году администрацией Юго-Камского сельского поселения по обращению жительницы поселка Елены Пыхтеевой «были проведены дополнительные работы по благоустройству тротуара по улице Куйбышева». Напомним, Елена Пыхтеева еще в 2020 году выиграла судебный процесс по ремонту тротуара. Его в 2018 году отремонтировали настолько некачественно, что жительница не могла пройти по нему с коляской. Она сначала писала письма в разные инстанции, а потом обратилась в суд. Экспертиза показала, что тротуар надо заново ремонтировать. И суд обязал администрацию поселения отремонтировать тротуар с учетом всего, на что указали эксперты. Но за 4 года решение суда исполнено не было.

Администрация округа в ответе на запрос Properm.ru о том, почему не исполняется решение суда, сообщает, что «за последние два года жалоб на качество этой пешеходной дорожки в адрес администрации округа и теруправления не поступало».

#Пермский район#Юго-камский#Пермский округ#Ремонт тротуара
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