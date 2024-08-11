На пожаре в Пермском крае пострадал человек

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
За истекшие сутки 10 августа 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 14 пожаров, из них: 4 пожара на территории Перми, 3 пожара на территории Пермского муниципального округа, по 1 пожару на территориях Нытвенского, Чусовского, Краснокамского, Горнозаводского, Березниковского городских округов, Бардымского, Александровского муниципальных округов.
На пожарах погибших нет, к сожалению, имеется травмированный, он пострадал на пожаре в Чусовском округе.
По данным пресс-службы МЧС по Пермскому краю, за 10 августа сотрудники МЧС рассказали о мерах пожарной безопасности 2,6 тыс. человек, раздали почти 2 тыс. листовок.