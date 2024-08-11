На пожаре в Пермском крае пострадал человек

14 пожаров произошло в Пермском крае с 10 на 11 августа 2024 года. Погибших нет, но на одном из пожаров травмирован человек.

За истекшие сутки 10 августа 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 14 пожаров, из них: 4 пожара на территории Перми, 3 пожара на территории Пермского муниципального округа, по 1 пожару на территориях Нытвенского, Чусовского, Краснокамского, Горнозаводского, Березниковского городских округов, Бардымского, Александровского муниципальных округов. На пожарах погибших нет, к сожалению, имеется травмированный, он пострадал на пожаре в Чусовском округе. По данным пресс-службы МЧС по Пермскому краю, за 10 августа сотрудники МЧС рассказали о мерах пожарной безопасности 2,6 тыс. человек, раздали почти 2 тыс. листовок.