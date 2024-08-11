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На СВО погиб учитель и тренер из Пермского края

На СВО погиб учитель и тренер из Пермского края

11 августа 2024, 11:01
Фото: со страницы Алексея Солодникова, мэра Очера
О гибели земляка сообщил глава Очерского городского округа Алексей Солодников.

Как сообщил глава Очера, 15 мая в ходе СВО при выполнении боевого задания погиб Алексей Кожевников, учитель физкультуры Очерской школы № 2, тренер футбольного клуба «Юниор», руководитель военно-патриотического клуба «Юный спецназовец», активный участник общественной организации ветеранов «Боевое братство».
«Любящий муж, отец, брат, хороший друг и надежный товарищ», — написал про бойца глава округа

Во время службы по призыву в Российской Армии Алексей Кожевников выполнял задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона РФ. Был награжден медалями: «Участнику контртеррористических операций», «За ратную доблесть», «За службу на Северном Кавказе», «200 лет Георгиевскому Кресту».

На контрактную службу в штурмовое подразделение он ушел 21 марта 2024 года. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким Алексея.

#Сво#СВО операция#Погиб на сво
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