Новый травмированный и другие новости из экстрим-парка Перми

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Тренер школы TheKidScooter Данил Лыхин рассказал о очередном случае травмирования в эстрим-парке Перми, ученик школы наехал маленькую крышку от бутылки, а так как колеса от самоката очень маленькие, последствия получились ужасные: потеря сознания, разбитый подбородок, подозрение на сотрясение мозга.
По словам Данила, конечно, мусор оставил кто-то из детей, и проблема воспитания на первом месте, но качественная уборка тоже важна. По его словам, уборщики, «по большей части просто ходят с пакетом, а весь мусор, который им было не лень собрать, кладут в этот пакет, а пакет за трибуну».
Тренер просит власти уделить внимание уборке мусора и более эффективному ремонту бетонной чаши, просит родителей поговорить с детьми насчет мусора и обязательной защиты (шлемы, наколенники).
Недавно один из лучших райдеров Перми улетел с самоката из-за то что наехал в стык нескольких плит. Его случаем заинтересовался руководитель СУ СК РФ Александр Бастрыкин. После публикации Properm.ru дыры и сколы в бетонной чаще экстрим парка замазали цементным раствором.
Кроме того, как стало известно Properm.ru, пермская делегация из муниципальных служащих посещала ижевский комплексный парк и планируют поездку в парк Казани, где ранее уже побывало их вышестоящее руководство. Чиновники пообещали пригласить спортсменов и экспертов по строительству экстрим-парков на следующие встречи рабочей группы в администрации Перми.