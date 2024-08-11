properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Новый травмированный и другие новости из экстрим-парка Перми

Новый травмированный и другие новости из экстрим-парка Перми

11 августа 2024, 08:03
Фото: properm.ru
Как рассказали Properm.ru спортсмены, занимающиеся в экстрим-парке, недавно там снова получил травму один из детей, ученик школы TheKidScooter.

Тренер школы TheKidScooter Данил Лыхин рассказал о очередном случае травмирования в эстрим-парке Перми, ученик школы наехал маленькую крышку от бутылки, а так как колеса от самоката очень маленькие, последствия получились ужасные: потеря сознания, разбитый подбородок, подозрение на сотрясение мозга.

Травма случилась из-за оставленной кем-то пластиковой крышки от бутылкиТравма случилась из-за оставленной кем-то пластиковой крышки от бутылки
Травма случилась из-за оставленной кем-то пластиковой крышки от бутылки
Фото: Данила Лыхина

По словам Данила, конечно, мусор оставил кто-то из детей, и проблема воспитания на первом месте, но качественная уборка тоже важна. По его словам, уборщики, «по большей части просто ходят с пакетом, а весь мусор, который им было не лень собрать, кладут в этот пакет, а пакет за трибуну».

Тренер просит власти уделить внимание уборке мусора и более эффективному ремонту бетонной чаши, просит родителей поговорить с детьми насчет мусора и обязательной защиты (шлемы, наколенники).

Недавно один из лучших райдеров Перми улетел с самоката из-за то что наехал в стык нескольких плит. Его случаем заинтересовался руководитель СУ СК РФ Александр Бастрыкин. После публикации Properm.ru дыры и сколы в бетонной чаще экстрим парка замазали цементным раствором.

Кроме того, как стало известно Properm.ru, пермская делегация из муниципальных служащих посещала ижевский комплексный парк и планируют поездку в парк Казани, где ранее уже побывало их вышестоящее руководство. Чиновники пообещали пригласить спортсменов и экспертов по строительству экстрим-парков на следующие встречи рабочей группы в администрации Перми.

#Экстрим-парк#Экстрим#Скейт-парк
Подпишитесь
Внимание, гроза! Пермь ждут неблагоприятные погодные явления
Сегодня, 09:03
Администрация Пермского округа не будет исполнять решение суда о ремонте тротуара
Сегодня, 05:00
В центре Перми продолжается фестиваль уличных театров «Флюгер»
Сегодня, 05:38
В Пермском крае отмечен сезонный «бум» строительства частных домов
Сегодня, 06:06
Закрывать школу в деревне Луговая не будут, пока не отремонтируют дорогу
Сегодня, 03:56