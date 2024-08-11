Новый травмированный и другие новости из экстрим-парка Перми

По словам Данила, конечно, мусор оставил кто-то из детей, и проблема воспитания на первом месте, но качественная уборка тоже важна. По его словам, уборщики, «по большей части просто ходят с пакетом, а весь мусор, который им было не лень собрать, кладут в этот пакет, а пакет за трибуну».