Посмотрите, как это было! Завершается фестиваль «Флюгер» в центре Перми

Такие представления можно смотреть в любой компании, но особенно приятно прийти всей семьей. Не случайно пятый, юбилейный, «Флюгер» стал одним из главных августовских событий Года семьи. Министр культуры поблагодарила всех талантливых участников за новые яркие, а порой — смешные и добрые программы. И, конечно, пермских зрителей за внимание и поддержку. Только за первый день фестиваль собрал больше 30 тысяч гостей.

Кстати, до 23.00 у пермяков еще есть возможность посмотреть огненное шоу.