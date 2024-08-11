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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Посмотрите, как это было! Завершается фестиваль «Флюгер» в центре Перми

Посмотрите, как это было! Завершается фестиваль «Флюгер» в центре Перми

11 августа 2024, 17:05
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru / properm.ru
В течение двух дней площадь у Театра-Театра превратилась в сцену для коллективов из разных городов России.

Как заметила министр культуры Пермского края Алла Платонова, «Жанр уличного театра — всегда долгожданный и особенно обаятельный. Эти программы не встретишь в афише в течение года. Для них нужны улица, погода, зритель».

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru / properm.ru


Поэтому каждое представление сыграно по-новому. И, конечно, театры всегда стараются заворожить своего зрителя впечатляющими красочными костюмами и реквизитом. И им это удается!

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru / properm.ru

Такие представления можно смотреть в любой компании, но особенно приятно прийти всей семьей. Не случайно пятый, юбилейный, «Флюгер» стал одним из главных августовских событий Года семьи. Министр культуры поблагодарила всех талантливых участников за новые яркие, а порой — смешные и добрые программы. И, конечно, пермских зрителей за внимание и поддержку. Только за первый день фестиваль собрал больше 30 тысяч гостей.
Кстати, до 23.00 у пермяков еще есть возможность посмотреть огненное шоу.

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