Посмотрите, как это было! Завершается фестиваль «Флюгер» в центре Перми

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Как заметила министр культуры Пермского края Алла Платонова, «Жанр уличного театра — всегда долгожданный и особенно обаятельный. Эти программы не встретишь в афише в течение года. Для них нужны улица, погода, зритель».
Поэтому каждое представление сыграно по-новому. И, конечно, театры всегда стараются заворожить своего зрителя впечатляющими красочными костюмами и реквизитом. И им это удается!
Такие представления можно смотреть в любой компании, но особенно приятно прийти всей семьей. Не случайно пятый, юбилейный, «Флюгер» стал одним из главных августовских событий Года семьи. Министр культуры поблагодарила всех талантливых участников за новые яркие, а порой — смешные и добрые программы. И, конечно, пермских зрителей за внимание и поддержку. Только за первый день фестиваль собрал больше 30 тысяч гостей.
Кстати, до 23.00 у пермяков еще есть возможность посмотреть огненное шоу.