С 12 августа на участке Комсомольского проспекта будет перекрыто движение на 10 дней

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
С полуночи 12 августа до полуночи 22 августа на проезде от проходной Пермского моторного завода (Комсомольский проспект 93) до ул. Куйбышева временно будет прекращено движение транспорта.
Как сообщили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по ремонту проезжей части и организации парковочных мест.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.