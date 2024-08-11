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Updated Сегодня, 07:14

С 12 августа на участке Комсомольского проспекта будет перекрыто движение на 10 дней

С 12 августа на участке Комсомольского проспекта будет перекрыто движение на 10 дней

11 августа 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, перекрытие части дороги связано с ремонтом проезжей части.

С полуночи 12 августа до полуночи 22 августа на проезде от проходной Пермского моторного завода (Комсомольский проспект 93) до ул. Куйбышева временно будет прекращено движение транспорта.

Как сообщили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по ремонту проезжей части и организации парковочных мест.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

#Комсомольский проспект#Перекрыта дорога#Перекрыто движение
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