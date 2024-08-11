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В 2024 году почти в два раза вырос экспорт мороженого из Пермского края в Беларусь

В 2024 году почти в два раза вырос экспорт мороженого из Пермского края в Беларусь

11 августа 2024, 09:59
Фото: 1MI
С 1 января по 22 июля 2024 года из Пермского края отправлено 22,191 т мороженого в Республику Беларусь, что выше на 88% аналогичного периода 2023 года (11,79 т).

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю контролирует отправку мороженого из Пермского края в Белоруссию. Автотранспорт оборудован морозильной установкой, соответствует установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки мороженого. Само мороженое соответствует требованиям Евразийского экономического союза.

Республика Беларусь занимает 10 место среди экспортных партнеров Прикамья, а также 2 место по объемам импорта в регион. Пермский край экспортирует в Республику продукцию химической промышленности, машиностроения, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. В основе импорта в Пермский край — машины и оборудование для добывающих отраслей промышленности, химическая продукция.

#Пермский край#Экспорт#Беларусь#Импорт#Мороженое
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