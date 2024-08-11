В 2024 году почти в два раза вырос экспорт мороженого из Пермского края в Беларусь

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю контролирует отправку мороженого из Пермского края в Белоруссию. Автотранспорт оборудован морозильной установкой, соответствует установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки мороженого. Само мороженое соответствует требованиям Евразийского экономического союза.
Республика Беларусь занимает 10 место среди экспортных партнеров Прикамья, а также 2 место по объемам импорта в регион. Пермский край экспортирует в Республику продукцию химической промышленности, машиностроения, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. В основе импорта в Пермский край — машины и оборудование для добывающих отраслей промышленности, химическая продукция.