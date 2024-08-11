В деревне Паздерино Пермского округа строят новый логистический центр

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
На территории будущего логопарка инвестор «Ива-Строй» уже ведет строительные работы. Объект разместится на земельном участке площадью 5 га, который находится в собственности Пермского края.
Проект в 2022 году получил статус «приоритетный инвестиционный». Ранее рядом с комплексом «Ива-Строй» близкая обществу организация «Ива-Логистик» тоже планировала строительство логистического центра. Однако в этом году проект претерпел изменения — с инициативы «Ива-Логистик» сняли статус «приоритетный инвестиционный». Вместо двух комплексов на едином земельном массиве в Паздерино возведут один логистический центр.