В деревне Паздерино Пермского округа строят новый логистический центр

Проект в 2022 году получил статус «приоритетный инвестиционный». Ранее рядом с комплексом «Ива-Строй» близкая обществу организация «Ива-Логистик» тоже планировала строительство логистического центра. Однако в этом году проект претерпел изменения — с инициативы «Ива-Логистик» сняли статус «приоритетный инвестиционный». Вместо двух комплексов на едином земельном массиве в Паздерино возведут один логистический центр.