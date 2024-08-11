properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 августа 2024, 10:38

Published 11 августа 2024, 10:38

Modified 11 августа 2024, 10:40

Updated 11 августа 2024, 10:40

В Коми-пермяцком округе жители деревни против подвоза детей в школу в соседнее село

11 августа 2024, 10:38
Сюжет
Детский мир
Родители из деревни Корчёвни собрали 75 подписей под обращением в прокуратуру. Они выступают против того, что учащихся среднего звена их школы будут возить на уроки в соседнее село Ёгва.

Как сообщает «Парманьюс», с 1 сентября из Корчёвни в Ёгву планируется возить 46 школьников на двух автобусах. Учиться дети там будут в две смены, что не устраивает родителей. Недовольство усугубляется и состоянием здания школы в Ёгве, которая размещается в здании детского комбината на 90 мест, где при подвозе разместить придётся 220 детей. В Корчнёве, по словам жителей, «нормальная школа с нормальными коридорами и классами», в Ёгве нет места, некуда даже выйти на переменах.

Основной причиной принятого решения о подвозе детей с 5 по 9 класс из Корчнёво в Ёгву хватку власти называют нехватку педагогов и желание обеспечить качественное полноценное образование для среднего звена. Школу не закроют полностью, учащиеся начальных классов будут, как и раньше учиться в своём селе.

Родители считают, что у руководства школы нет задачи набрать, сохранить и удержать педагогический коллектив. По их словам, есть педагоги, готовые работать в школе, но почему-то власти даже не рассматривают этот вариант.

#Детский мир#Школа#Коми-пермяцкий округ#Закрывают школу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика