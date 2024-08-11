В Коми-пермяцком округе жители деревни против подвоза детей в школу в соседнее село

Как сообщает «Парманьюс», с 1 сентября из Корчёвни в Ёгву планируется возить 46 школьников на двух автобусах. Учиться дети там будут в две смены, что не устраивает родителей. Недовольство усугубляется и состоянием здания школы в Ёгве, которая размещается в здании детского комбината на 90 мест, где при подвозе разместить придётся 220 детей. В Корчнёве, по словам жителей, «нормальная школа с нормальными коридорами и классами», в Ёгве нет места, некуда даже выйти на переменах.