В Коми-пермяцком округе жители деревни против подвоза детей в школу в соседнее село

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Как сообщает «Парманьюс», с 1 сентября из Корчёвни в Ёгву планируется возить 46 школьников на двух автобусах. Учиться дети там будут в две смены, что не устраивает родителей. Недовольство усугубляется и состоянием здания школы в Ёгве, которая размещается в здании детского комбината на 90 мест, где при подвозе разместить придётся 220 детей. В Корчнёве, по словам жителей, «нормальная школа с нормальными коридорами и классами», в Ёгве нет места, некуда даже выйти на переменах.
Основной причиной принятого решения о подвозе детей с 5 по 9 класс из Корчнёво в Ёгву хватку власти называют нехватку педагогов и желание обеспечить качественное полноценное образование для среднего звена. Школу не закроют полностью, учащиеся начальных классов будут, как и раньше учиться в своём селе.
Родители считают, что у руководства школы нет задачи набрать, сохранить и удержать педагогический коллектив. По их словам, есть педагоги, готовые работать в школе, но почему-то власти даже не рассматривают этот вариант.