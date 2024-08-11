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В Коми-пермяцком округе жители деревни против подвоза детей в школу в соседнее село

В Коми-пермяцком округе жители деревни против подвоза детей в школу в соседнее село

11 августа 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
Родители из деревни Корчёвни собрали 75 подписей под обращением в прокуратуру. Они выступают против того, что учащихся среднего звена их школы будут возить на уроки в соседнее село Ёгва.

Как сообщает «Парманьюс», с 1 сентября из Корчёвни в Ёгву планируется возить 46 школьников на двух автобусах. Учиться дети там будут в две смены, что не устраивает родителей. Недовольство усугубляется и состоянием здания школы в Ёгве, которая размещается в здании детского комбината на 90 мест, где при подвозе разместить придётся 220 детей. В Корчнёве, по словам жителей, «нормальная школа с нормальными коридорами и классами», в Ёгве нет места, некуда даже выйти на переменах.

Основной причиной принятого решения о подвозе детей с 5 по 9 класс из Корчнёво в Ёгву хватку власти называют нехватку педагогов и желание обеспечить качественное полноценное образование для среднего звена. Школу не закроют полностью, учащиеся начальных классов будут, как и раньше учиться в своём селе.

Родители считают, что у руководства школы нет задачи набрать, сохранить и удержать педагогический коллектив. По их словам, есть педагоги, готовые работать в школе, но почему-то власти даже не рассматривают этот вариант.

#Детский мир#Школа#Коми-пермяцкий округ#Закрывают школу
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