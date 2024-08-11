В Перми открыт сбор гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Ссбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ, осуществляется по двум адресам:
• Региональный исполком «Единой России»: Пермь, ул. Плеханова, д. 12
• Штаб общественной поддержки Пермского края: Пермь, ул. Екатерининская, д. 210
Сейчас особенно нужны продукты длительного хранения (крупы, консервы, макароны, чай, кофе, подсолнечное масло), детское питание, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая химия, текстиль, одежда, а также бензиновые генераторы, газовые горелки и зарядные устройства.
Курская область и другие приграничные районы продолжают находиться под обстрелами.