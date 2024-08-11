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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Перми открыт сбор гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области

В Перми открыт сбор гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области

11 августа 2024, 13:39
Фото: 1MI
Агентство по делам молодежи по Пермскому краю сообщает о двух пунктах сбора гуманитарной помощи и о том, что в первую очередь необходимо.

Ссбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ, осуществляется по двум адресам:

• Региональный исполком «Единой России»: Пермь, ул. Плеханова, д. 12
• Штаб общественной поддержки Пермского края: Пермь, ул. Екатерининская, д. 210

Сейчас особенно нужны продукты длительного хранения (крупы, консервы, макароны, чай, кофе, подсолнечное масло), детское питание, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая химия, текстиль, одежда, а также бензиновые генераторы, газовые горелки и зарядные устройства.

Курская область и другие приграничные районы продолжают находиться под обстрелами.

#Сво#Гуманитарная помощь#Прикамье#Курс#Курская область
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