В Пермском крае отмечен сезонный «бум» строительства частных домов

619 из построенных домов соответствует стандартному индивидуальному жилищному строительству (площадь дома не более 150 кв. м, расположен на земельном участке площадью не более 1500 кв. м).



Лидером по строительству частного жилья является Пермский муниципальный округ, в котором построено 315 домов общей площадью 34,9 тыс. кв. м. В Перми зарегистрировали 94 дома общей площадью 12,9 тыс. кв. м. На третьем месте — Березники, где построено 54 дома общей площадью 7,4 тыс. кв. м. В лидерах также Краснокамский городской округ, жители которого построили 58 домов и Добрянский городской округ — 51 дом.



Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает о том, что до 1 марта 2031 года поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности можно по закону о «дачной амнистии» на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Не требуются разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.



Для тех, кто решил строиться и подыскивает земельный участок на Публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для стройки» размещается информация о свободных земельных участках. Здесь же можно направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа.



С 1 марта 2025 года на строительство индивидуальных жилых домов можно тратить средства материнского капитала через эскроу-счета.